Người hâm mộ Việt Nam có thể theo dõi trực tiếp toàn bộ các trận đấu của U17 Việt Nam tại FIFA U17 World Cup 2026 thông qua FPT Play và các nền tảng có bản quyền.

Vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar từ ngày 19/11 đến 13/12, quy tụ 48 đội tuyển. Đây là lần đầu tiên U17 Việt Nam góp mặt tại sân chơi bóng đá trẻ danh giá nhất thế giới.

Được biết, FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trực tiếp toàn bộ các trận đấu của FIFA U17 World Cup 2026 tại Việt Nam, bao gồm những cuộc so tài của thầy trò HLV Cristiano Roland.

Lịch thi đấu bảng G U17 World Cup 2026

Khán giả có thể theo dõi trên ứng dụng FPT Play, website hoặc các nền tảng truyền hình tương thích. Ngoài ra, TV360 và MyTV cũng là những đơn vị đồng sở hữu bản quyền phát sóng giải đấu.

Tại vòng bảng, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng Bỉ, New Zealand và Mali. Lịch thi đấu theo giờ Việt Nam như sau:

Lịch thi đấu của U17 Việt Nam tại U17 World Cup 2026

Đây là thử thách lớn với các cầu thủ trẻ Việt Nam khi phải đối đầu những đại diện đến từ châu Âu, châu Đại Dương và châu Phi.

Đặc biệt, trận ra quân gặp U17 Bỉ được chờ đợi khi thầy trò HLV Cristiano Roland bắt đầu hành trình lịch sử, hướng tới mục tiêu tạo bất ngờ và cạnh tranh vé đi tiếp.