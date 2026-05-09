Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 37
(giờ Việt Nam)
Vòng 37
16/05/2026 02:00:00 Aston Villa - Liverpool
17/05/2026 18:30:00 Manchester United - Nottingham Forest
17/05/2026 21:00:00 Wolves - Fulham
17/05/2026 21:00:00 Brentford - Crystal Palace
17/05/2026 21:00:00 Everton - Sunderland
17/05/2026 21:00:00 Leeds - Brighton
17/05/2026 23:30:00 Newcastle - West Ham
19/05/2026 02:00:00 Arsenal - Burnley
20/05/2026 01:30:00 Bournemouth - Manchester City
20/05/2026 02:15:00 Chelsea - Tottenham