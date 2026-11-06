Lịch thi đấu bóng đá V-League 2026/27 - VietNamNet cung cấp lịch thi đấu bóng đá vòng 7 LPBank V-League 1 mùa giải 2026/2027 nhanh, đầy đủ và chính xác.
Lịch thi đấu vòng 8 V-League 1 2026/27
Xem LPBank V.League 1 2026/27 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
Sau hành trình dài từ Hà Nội, U17 Việt Nam với 25 cầu thủ có mặt tại UAE, sẵn sàng cho đợt tập huấn quan trọng chuẩn bị bước vào chiến dịch U17 World Cup 2026.
Tuyển Việt Nam triệu tập tới 7 tiền đạo cho FIFA Days tháng 11, nhưng số lượng đông đảo chưa thể giúp HLV Kim Sang Sik yên tâm về khả năng ghi bàn của đội nhà.
Olaha Mạnh Đức là cái tên đáng chú ý nhất trong danh sách tập trung tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận giao hữu gặp Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan.
HLV Kim Sang Sik dường như bớt thận trọng hơn trong lựa chọn nhân sự cho tuyển Việt Nam, nhưng liệu ông có thay đổi cách dùng người hay không lại là chuyện khác.