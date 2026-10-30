Tiền đạo Đình Bắc ghi bàn nhưng CAHN chỉ có được trận hòa 1-1 trước Thanh Hóa tại vòng 5 LPBank V-League 2026/27.
Lịch thi đấu vòng 7 V-League 1 2026/27
Bảng xếp hạng bóng đá V-League 1 2026/27 - Cập nhật bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia LPBank V-League mùa giải 2026/27, đầy đủ và chính xác.
Bầu Thụy quyết định tranh cử ghế Chủ tịch VFF khóa X và hé lộ chương trình hành động nhiều tham vọng cho bóng đá Việt Nam.
Đại hội VFF nhiệm kỳ 2026-2030 được dự báo rất "nóng" khi có nhiều ứng viên tranh cử ở ghế Chủ tịch và Phó Chủ tịch.
AFC chính thức công bố lịch thi đấu Asian Cup 2027, mang tin vui đến người hâm mộ khi tuyển Việt Nam gặp UAE, Hàn Quốc và Yemen vào những khung giờ thuận lợi.