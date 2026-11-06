Tuyển Việt Nam triệu tập tới 7 tiền đạo cho FIFA Days tháng 11, nhưng số lượng đông đảo chưa thể giúp HLV Kim Sang Sik yên tâm về khả năng ghi bàn của đội nhà.

Tuyển Việt Nam có hàng công đông đảo

Tuyển Việt Nam có tới 7 tiền đạo trong danh sách chuẩn bị cho giải đấu diễn ra dịp FIFA Days tháng 11 gồm Đình Bắc, Văn Tùng, Thanh Nhàn, Lê Phát, Việt Cường, Đăng Dương và Olaha Mạnh Đức - số lượng đông nhất trong những đợt tập trung gần đây.

Điều này có nghĩa sẽ mang tới nhiều lựa chọn cho HLV Kim Sang Sik. Tuy nhiên, đông về số lượng chưa chắc giúp chiến lược gia người Hàn Quốc giải quyết được bài toán ghi bàn, nhất là sau những gì thể hiện tại ASEAN Cup và FIFA ASEAN Cup 2026.

Đình Bắc đang là niềm hy vọng lớn cho hàng công tuyển Việt Nam

Ở ASEAN Cup, dù có những chiến thắng đậm, nhưng khả năng ghi bàn phụ thuộc khá nhiều vào Xuân Son, Đình Bắc và những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân.

Đến FIFA ASEAN Cup, khi Xuân Son vắng mặt, hạn chế ấy càng bộc lộ rõ hơn khi không chỉ thiếu một chân sút đủ sức kết thúc cơ hội mà còn gặp khó trong việc phối hợp, tìm đường vào khung thành đối phương vốn được tổ chức phòng ngự chặt chẽ.

Vấn đề vì thế không đơn giản là có bao nhiêu tiền đạo, mà là ai đủ khả năng đảm nhận vai trò ghi bàn thường xuyên cho ông Kim Sang Sik khi Xuân Son vắng mặt hoặc gặp sự cố.

Bài toán của ông Kim Sang Sik

Sự vắng mặt của Xuân Son là tổn thất, nhưng cũng mở ra cơ hội để HLV Kim Sang Sik tìm kiếm phương án tấn công khác, thay vì tiếp tục phụ thuộc vào chân sút này.

Nhưng cơ hội với việc tìm ra được lời giải cho hàng công là 2 việc rất khác nhau. Olaha Mạnh Đức đang được kỳ vọng nhất, nhưng cũng vẫn phải chờ khi phụ thuộc vào khả năng hoà nhập hay cách tổ chức tấn công và sự hỗ trợ từ các vệ tinh xung quanh.

Olaha Mạnh Đức cũng là hy vọng, nhưng điều cần nhất vẫn là từ khả năng điều chỉnh của HLV Kim Sang Sik

Tương tự, Đình Bắc không nên tiếp tục phải gánh quá nhiều trách nhiệm hoặc kỳ vọng. Lịch thi đấu dày đặc của chân sút thuộc biên chế CLB CAHN buộc HLV Kim Sang Sik phải sử dụng hợp lý, tránh chấn thương hay phát huy tốt nhất những phẩm chất của mình.

Những chân sút còn lại vẫn chỉ coi như phương án dự phòng hoặc nằm trong tính toán đường dài của chiến lược gia người Hàn Quốc hơn là kỳ vọng toả sáng ở giải đấu sắp tới.

Vì vậy lúc này không chỉ đơn giản chuyện ai ghi bàn mà HLV Kim Sang Sik cần tìm lời giải cho cả hệ thống tấn công. Tuyển Việt Nam không thể mãi trông chờ vào một tiền đạo xuất sắc, trong khi khả năng tạo cơ hội từ tuyến giữa, phối hợp giữa các vị trí và sự đa dạng trong phương án dứt điểm vẫn còn hạn chế.

Giải giao hữu sắp tới không quá nặng về thành tích, nhưng là dịp cần thiết để ông Kim Sang Sik thử nghiệm những phương án tấn công ấy trước khi lên kế hoạch tiếp theo hay có đầy đủ những chân sút tốt nhất ở các đợt tập trung kê tiếp.

Tựu trung lại, tuyển Việt Nam dư giả người chơi trên hàng công, nhưng điều còn thiếu là một phương án đủ hiệu quả để biến những cơ hội thành bàn thắng, kể cả khi không có Xuân Son.