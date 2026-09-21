Lịch thi đấu vòng tứ kết bóng đá nữ ASIAD 2026

Ngày Giờ (VN) Cặp đấu Trực tiếp
25/9 13h00 Triều Tiên vs Đài Loan (Trung Quốc)
25/9 13h00 Trung Quốc vs Việt Nam VTV6
25/9 17h30 Nhật Bản vs Philippines
25/9 17h30 Hàn Quốc vs Uzbekistan
Lịch thi đấu bóng đá nữ ASIAD 2026
Lịch thi đấu bóng đá nữ ASIAD 2026
Lịch thi đấu bóng đá nữ ASIAD 2026: Cập nhật lịch thi đấu bóng đá nữ tại Đại hội Thể thao châu Á 2026 liên tục, đầy đủ và chính xác.
Kết quả bóng đá nữ ASIAD 2026
Kết quả bóng đá nữ ASIAD 2026
Kết quả bóng đá nữ ASIAD 2026: VietNamNet cập nhật sớm nhất kết quả môn bóng nữ đá tại ASIAD 2026, đầy đủ và chính xác.
Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026
Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026
Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026: VietNamNet cập nhật toàn bộ lịch thi đấu môn bóng đá tại ASIAD 2026 diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 14/9 đến 4/10/2026.