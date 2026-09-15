Kết quả bóng đá nữ ASIAD 2026 

Vòng bảng

Ngày Giờ (VN) Bảng Trận đấu Trực tiếp
14/9 12h00 G Philippines 1-1 Uzbekistan
14/9 14h00 E Đài Loan (Trung Quốc) 2-1 Việt Nam VTV6
14/9 14h00 F Triều Tiên 10-0 Bangladesh
14/9 17h00 G Trung Quốc 5-1 Hong Kong (Trung Quốc)
14/9 17h30 E Nhật Bản 8-0 Thái Lan
14/9 17h30 F Hàn Quốc 5-0 Myanmar
17/9 12h00 G Uzbekistan vs Trung Quốc
17/9 14h00 E Thái Lan vs Đài Loan (Trung Quốc)
17/9 14h00 F Bangladesh vs Hàn Quốc
17/9 17h00 G Hong Kong (Trung Quốc) vs Philippines
17/9 17h30 E Việt Nam vs Nhật Bản
17/9 17h30 F Myanmar vs Triều Tiên
21/9 14h00 G Trung Quốc vs Philippines
21/9 14h00 G Uzbekistan vs Hong Kong (Trung Quốc)
21/9 14h00 F Hàn Quốc vs Triều Tiên
21/9 14h00 F Bangladesh vs Myanmar
21/9 17h30 E Nhật Bản vs Đài Loan (Trung Quốc)
21/9 17h30 E Việt Nam vs Thái Lan

Vòng tứ kết

Ngày Giờ (VN) Cặp đấu Trực tiếp
25/9 13h00 Nhất bảng F vs Nhì bảng E
25/9 17h30 Nhất bảng E vs Đội thứ ba bảng F/G
25/9 13h00 Nhất bảng G vs Đội thứ ba bảng E/F
25/9 17h30 Nhì bảng F vs Nhì bảng G

Vòng bán kết

Ngày Giờ (VN) Cặp đấu Trực tiếp
28/9 13h00 Thắng tứ kết 1 vs Thắng tứ kết 3
28/9 17h30 Thắng tứ kết 2 vs Thắng tứ kết 4

Tranh huy chương đồng và chung kết

Ngày Giờ (VN) Trận đấu Trực tiếp
2/10 13h00 Tranh HCĐ
2/10 17h30 Chung kết
Lịch thi đấu bóng đá nam ASIAD 2026
Lịch thi đấu bóng đá nam ASIAD 2026
Lịch thi đấu bóng đá nam ASIAD 2026: Cập nhật lịch thi đấu môn bóng đá nam tại Đại hội Thể thao châu Á 2026, chi tiết, đầy đủ và chính xác.