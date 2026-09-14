Bảng xếp hạng bóng đá nữ ASIAD 2026

BẢNG E

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BẢNG F

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BẢNG G

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BXH các đội đứng thứ 3:

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U23 Thái Lan chốt danh sách tham dự ASIAD 2026
U23 Thái Lan chốt danh sách tham dự ASIAD 2026
U23 Thái Lan công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự ASIAD 2026 tại Nhật Bản với đội hình thuần U23, không sử dụng cầu thủ quá tuổi và đặt niềm tin vào thế hệ trẻ.