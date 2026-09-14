Lịch thi đấu bóng đá Nữ ASIAD 2026 - Cập nhật lịch thi đấu của tuyển nữ Việt Nam tại Đại hội Thể thao châu Á 2026 đầy đủ và chính xác.
Bảng xếp hạng bóng đá nữ ASIAD 2026
BẢNG E
BẢNG F
BẢNG G
BXH các đội đứng thứ 3:
Lịch thi đấu ASIAD 2026 - Cung cấp lịch thi đấu chi tiết các môn thể thao tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20, đầy đủ và chính xác.
Thanh Nhã ghi bàn nhưng tuyển nữ Việt Nam chịu thua 1-2 trước Đài Loan (Trung Quốc) ở trận đấu khai màn bảng E bóng đá nữ Asiad 2026, chiều ngày 14/9.
U23 Việt Nam chuẩn bị bước vào ASIAD 2026 với những đối thủ hàng đầu châu lục, mở ra cơ hội chinh phục cột mốc mới cho bóng đá nam Việt Nam trên đấu trường châu Á.
U23 Thái Lan công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự ASIAD 2026 tại Nhật Bản với đội hình thuần U23, không sử dụng cầu thủ quá tuổi và đặt niềm tin vào thế hệ trẻ.