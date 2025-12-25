Gói thầu XL2 có giá trị lớn nhất (3.482,6 tỷ đồng) thuộc về liên danh Tập đoàn Trường Thịnh - Đèo Cả - Trường Sơn - Sơn Hải - Thành An. Gói thầu XL1 (hơn 1.388 tỷ đồng) do liên danh Phương Thành - Đường bộ Khánh Hòa - Thương mại 68 - HUGIA - Giao thông Xây dựng số 1 đảm nhận.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn sẽ được nâng cấp từ 2 làn lên 4 làn xe. Ảnh: Quang Thành

Dự án dài 98,3km, đi qua Quảng Trị (37km) và Thừa Thiên Huế (61km). Tuyến đường sẽ được nâng cấp từ 2 lên 4 làn xe, mở rộng nền đường từ 12m lên 23m, dự kiến hoàn thành cuối năm 2026.

Về giải phóng mặt bằng, phần lớn diện tích sạch đã có sẵn, các địa phương đang xử lý dứt điểm một số vị trí nút giao. Nguồn vật liệu đất đắp, đá, cát tại khu vực dự án được đánh giá cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu.

Hiện Cam Lộ - La Sơn là "nút thắt cổ chai" duy nhất trên trục cao tốc Bắc - Nam phía Đông chưa đạt quy mô 4 làn xe. Việc mở rộng nhằm đồng bộ toàn tuyến, giải quyết tình trạng ùn ứ và nâng cao năng lực thông hành.