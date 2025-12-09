Trưa 9/12, Bệnh viện đa khoa Quảng Nam cho biết bà Trần Thị Vinh (SN 1974, trú xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình) - một trong tám bệnh nhân được đưa vào cấp cứu sau vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, đã tử vong do chấn thương quá nặng. Đây là nạn nhân thứ 4 thiệt mạng trong vụ việc.

Trước đó, ba hành khách tử vong tại chỗ gồm Lê Thị Đông (SN 1988, trú xã Hải Tiến), Hoàng Thị Vóc (SN 1949, trú xã Hải Quan) và Vương Văn Tỉnh (SN 1988, trú xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình).

Hiện Bệnh viện đa khoa Quảng Nam đang điều trị cho bảy nạn nhân còn lại, gồm ông Vũ Văn Trinh (54 tuổi, xã Hải An), bà Trần Thị Xuân (48 tuổi, xã Hải An), tài xế Phạm Văn Kiều (39 tuổi, xã Hải Thịnh), chị Hoàng Thị Thúy (39 tuổi, xã Hải Tiến), chú rể Hoàng Văn Trung (23 tuổi, xã Hải Tiến), cô dâu Vũ Thị Đông (23 tuổi, xã Hải An) và ông Nguyễn Văn Hạnh (55 tuổi). Nhiều người trong nhóm này bị đa chấn thương, chấn thương sọ não, gãy xương hàm mặt và tổn thương nội tạng.

Ngoài ra, một bệnh nhân nhỏ tuổi bị xây xát nhẹ đã được xuất viện sau khi được kiểm tra và chăm sóc ban đầu.

Các nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam. Ảnh: Hà Nam

Như VietNamNet đã đưa tin, khoảng 4h10 sáng cùng ngày, tại Km71+200 đoạn qua thôn Bích Ngô (xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng), xe khách 16 chỗ biển số 29B-081.62 do tài xế Phạm Văn Kiều (anh họ của chú rể) điều khiển, chở theo 12 người (tính cả tài xế) từ Lâm Đồng về lại Ninh Bình sau đám cưới.

Khi lưu thông trên tuyến cao tốc, xe bất ngờ va chạm với xe đầu kéo biển số 15C-360.35 kéo rơ-moóc 15R-149.06 do tài xế Bùi Mạnh Thắng (43 tuổi, Hải Phòng) điều khiển.

Lãnh đạo Ban chỉ huy phòng thủ dân sự khu vực Bàn Thạch thăm hỏi, động viên các nạn nhân. Ảnh: Hà Nam

Cú tông xảy ra lúc hầu hết hành khách đang ngủ khiến xe khách biến dạng, nhiều người bị mắc kẹt trong khoang xe và bị thương nặng. Các nạn nhân sau đó được đưa đến Bệnh viện đa khoa Quảng Nam để cấp cứu.

Toàn bộ những người trên xe đều là họ hàng, người thân của cô dâu - chú rể.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.