Chiều 18/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc cùng các trưởng đại diện các tổ chức Liên Hợp Quốc tại Việt Nam nhân dịp chuẩn bị dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 80 tại New York, Hoa Kỳ.

Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Liên Hợp Quốc, nhấn mạnh Liên Hợp Quốc luôn là người bạn gắn bó với Việt Nam trên chặng đường phát triển.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp bà Pauline Tamesis, Điều phối viên Thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò và sự hỗ trợ của các cơ quan Liên Hợp Quốc trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển, đặc biệt trong phòng, chống đại dịch Covid-19, phục hồi kinh tế - xã hội, ứng phó với biến đổi khí hậu, khắc phục thiên tai, gần đây nhất là siêu bão Yagi, cũng như chuyển đổi năng lượng công bằng.

Trao đổi về các trọng tâm phát triển, Chủ tịch nước nêu rõ Việt Nam đang nỗ lực, phấn đấu thực hiện 2 mục tiêu chiến lược 100 năm - đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Đồng thời, Việt Nam đang nỗ lực tăng cường các công tác trọng tâm về hội nhập quốc tế, tăng trưởng xanh, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng và thi hành pháp luật, thúc đẩy kinh tế tư nhân, giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Từ đó, Chủ tịch nước đề nghị các tổ chức Liên Hợp Quốc hợp tác chặt chẽ và hỗ trợ hiệu quả hơn nữa cho Việt Nam trên các lĩnh vực này, đặc biệt là về tư vấn chính sách, thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ, nâng cao năng lực.

Về phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 80, Chủ tịch nước nhấn mạnh phiên họp diễn ra trong bối cảnh đặc biệt - khi Liên Hợp Quốc kỷ niệm 80 năm thành lập, Việt Nam vừa kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, cả Liên Hợp Quốc và Việt Nam đều đang nỗ lực cải tổ theo hướng tăng cường hiệu lực, hiệu quả, thích ứng với các yêu cầu của thời đại.

Chủ tịch nước chia sẻ một số thông điệp chính của Việt Nam tại phiên thảo luận, trong đó kể “câu chuyện Việt Nam” vượt qua khó khăn, hàn gắn vết thương chiến tranh, chuyển mình và vươn lên mạnh mẽ, hội nhập quốc tế sâu rộng, và kêu gọi các quốc gia cùng tôn vinh giá trị của hòa bình, chuyển đổi mạnh mẽ để kiến tạo tương lai bền vững.

Chủ tịch nước Lương Cường. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Người đứng đầu Nhà nước nhắc lại lập trường ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc trong quản trị toàn cầu, nhấn mạnh Việt Nam sẽ tiếp tục có những hành động cụ thể đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào các công việc chung của thế giới vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên toàn cầu.

Hoan nghênh Sáng kiến UN80 của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, Chủ tịch nước cho rằng đây là cơ sở quan trọng để các quốc gia thảo luận và thúc đẩy cải cách mạnh mẽ, giúp Liên Hợp Quốc thích ứng tốt hơn với các thách thức toàn cầu và khẳng định Việt Nam ủng hộ và sẽ tham gia đóng góp vào quá trình này, sẵn sàng chào đón các cơ quan, tổ chức Liên Hợp Quốc mở văn phòng, trung tâm tại Việt Nam.

Chia sẻ quan điểm về một số vấn đề cộng đồng quốc tế quan tâm như bình đẳng giới, sức khỏe toàn cầu, trí tuệ nhân tạo và biến đổi khí hậu, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam ủng hộ vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc trong xây dựng khung hợp tác và quản trị toàn cầu về trí tuệ nhân tạo và sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc các cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu, triển khai Quan hệ đối tác về chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).

Cuối cùng, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị phía Liên Hợp Quốc phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để tổ chức thành công chuyến thăm chính thức của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội vào cuối tháng 10 tới.

Cảm ơn Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp các trưởng đại diện các tổ chức Liên Hợp Quốc, Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc đánh giá cao vai trò lãnh đạo và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam ủng hộ chủ nghĩa đa phương và Liên Hợp Quốc trong bối cảnh nhiều thách thức hiện nay.

Bà Tamesis nhấn mạnh Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 80 là thời điểm bản lề để thúc đẩy hợp tác quốc tế về hòa bình, phát triển và quyền con người, đồng thời ghi nhận những thành tựu ấn tượng của Việt Nam trên các lĩnh vực này, nhất là xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, cải cách thể chế, bình đẳng giới, phát triển bao trùm, không bỏ ai lại phía sau.

Bà đặc biệt đánh giá cao các quyết sách lớn của Việt Nam về hội nhập quốc tế, chuyển đổi số, an ninh năng lượng, giáo dục - đào tạo, y tế, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Hoan nghênh các quyết tâm và thành tựu cải cách của Việt Nam thời gian qua, bà cho rằng đây là những bài học quý báu cho Liên Hợp Quốc và các nước tham khảo.

Bà Tamesis khẳng định Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết về phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng công bằng, thúc đẩy bình đẳng giới và hướng tới việc đạt được các mục tiêu chiến lược đã đề ra.

