Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra từ 22-30/9 với sự tham dự của nhiều nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ và quan chức cấp cao của tất cả 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc.

Năm nay, tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh kỷ niệm 80 năm ngày thành lập, trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với hàng loạt thách thức truyền thống cũng như các vấn đề mới nổi.

Trong 80 năm qua, Liên Hợp Quốc đã thắp sáng niềm tin, hy vọng về nền hòa bình lâu dài và sự phát triển bền vững của mọi quốc gia, dân tộc giúp chứng minh tầm quan trọng, sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa đa phương và khẳng định vai trò không thể thay thế trong hiện thực hóa khát vọng nhân loại về một thế giới tốt đẹp hơn được xây dựng trên nền tảng của những giá trị phổ quát. Đó là độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, công bằng và tiến bộ xã hội.

Việt Nam sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực và có trách nhiệm, đồng hành cùng Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế trong giải quyết khó khăn, vượt qua thách thức, cùng thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển thịnh vượng ở từng quốc gia, khu vực và trên toàn thế giới, mang lại hạnh phúc, ấm no cho mọi người dân.

Về quan hệ Việt - Mỹ, năm nay, hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, từ cựu thù trở thành Đối tác Chiến lược toàn diện.

Chỉ trong ba thập kỷ, hai nước đã chuyển mình từ việc hàn gắn vết thương chiến tranh và trở thành đối tác đáng tin cậy, cùng hợp tác trên nhiều lĩnh vực như thương mại, giáo dục, y tế, năng lượng và an ninh.

Kinh tế là một trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Mỹ và Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.

Trong hợp tác giáo dục, Việt Nam là nguồn sinh viên nước ngoài lớn thứ 6 tại Mỹ, với khoảng 30.000 sinh viên đang học tập và con số này đang tăng.

Các cuộc điện đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Mỹ Donald Trump, cùng với các hoạt động gần đây của phái đoàn cấp cao hai nước đã cho thấy quan hệ Việt – Mỹ đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất; đồng thời thể hiện sự coi trọng đặc biệt mà Mỹ dành cho Việt Nam.