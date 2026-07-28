Ngày 28/7, UBND phường Biên Hòa (TP Đồng Nai) phối hợp với các đơn vị liên quan khắc phục sự cố sau khi liên tiếp xảy ra 3 vụ xe tải, xe container tông vào khung giới hạn chiều cao bảo vệ cầu đường sắt Hóa An trên Quốc lộ 1K.

Xe container tông vào khung giới hạn chiều cao bảo vệ cầu đường sắt ở Đồng Nai. Ảnh: A.X

Theo đơn vị quản lý đường sắt, cầu đường sắt Hóa An tại Km1702+090 thuộc tuyến Bắc - Nam qua Quốc lộ 1K. Để bảo vệ dầm cầu, đơn vị quản lý đường bộ đã lắp đặt khung giới hạn chiều cao 4,2m cùng hệ thống biển báo, vạch sơn và các thiết bị đảm bảo an toàn giao thông.

Tuy nhiên, trong ngày 27/7 đã xảy ra liên tiếp 3 vụ phương tiện quá khổ tông vào khung giới hạn.

Cụ thể, lúc 10h58, xe container biển số 50H-451.XX va vào khung giới hạn rồi tiếp tục va chạm đáy dầm cầu. Qua kiểm tra, đơn vị quản lý chưa phát hiện dấu hiệu bất thường về kết cấu nhưng vẫn cử lực lượng theo dõi.

Đến 22h54, một xe container khác tông sập một phần khung giới hạn theo hướng Đồng Nai - TPHCM.

Chỉ hơn 30 phút sau, một xe tải chở thùng cao tiếp tục tông sập khung còn lại theo chiều ngược lại, khiến cả hai khung bảo vệ hư hỏng hoàn toàn.

Khoảnh khắc xe container tông sập khung giới hạn chiều cao bảo vệ cầu đường sắt. Ảnh cắt từ clip

Theo ngành đường sắt, các vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng việc phương tiện liên tiếp va chạm mạnh đã uy hiếp trực tiếp an toàn cầu đường sắt, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố nghiêm trọng nếu kết cấu cầu bị ảnh hưởng khi tàu chạy qua.

Đơn vị quản lý đường sắt kiến nghị cơ quan quản lý đường bộ và lực lượng công an tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm chiều cao nhằm đảm bảo an toàn cho công trình và hoạt động chạy tàu trên tuyến Bắc - Nam.