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Sáng 28/7, Cơ quan chức năng phường Linh Xuân (TPHCM) vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra trên địa bàn.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: AH

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h35 đêm 27/7, xe ben mang BKS 50H-351.xx do một nam tài xế điều khiển, lưu thông trên đường Tô Ngọc Vân theo hướng từ đường Phạm Văn Đồng về chợ Thủ Đức.

Vừa rẽ từ đường Phạm Văn Đồng vào Tô Ngọc Vân khoảng 50 m, chiếc xe ben bất ngờ mất lái, húc văng hơn 20 m dải phân cách sắt. Chưa dừng lại, phương tiện tiếp tục lao sang làn đường ngược chiều, chồm lên vỉa hè rồi tông sập một tiệm kính mắt ven đường.

Cửa hàng kính mắt tan hoang sau tai nạn. Ảnh: Tuấn Kiệt

Theo anh Huỳnh Chí Kiến (người sống đối diện tiệm kính), ngay sau tiếng va chạm chát chúa khiến bụi bay mù mịt, đầu xe ben đã chui lọt vào bên trong nhà hàng xóm. Nghe tiếng kêu cứu thất thanh trong đống đổ nát, anh cùng mấy người dân xung quanh vội dỡ tấm sắt ngáng cửa, kéo hai vợ chồng cùng hai đứa con nhỏ ra ngoài.

Nhớ lại vụ việc, anh Đào Quân (45 tuổi, chủ cửa hàng kính) vẫn chưa hết hoảng loạn. Anh kể, cả nhà vừa đóng cửa đi ngủ chừng 10 phút thì giật mình vì tiếng động chát chúa. Hai con trai ngủ phía ngoài gần cửa, còn vợ chồng anh nằm phía trong. Khi chiếc xe ben lao vào, phần cabin chui sâu vào bên trong tiệm, ép chặt hai vợ chồng anh vào sát tường.

"Lúc đó tôi sợ đến mức đầu óc trống rỗng, chẳng biết gì nữa. May mà mấy anh em hàng xóm kịp hô hoán, lao vào đưa cả nhà tôi thoát ra ngoài," anh Quân nhớ lại.

Hơn 20m dải phân cách bị xe ben tông văng, được di dời vào vỉa hè. Ảnh: Tuấn Kiệt

Cả gia đình sau đó được đưa đi bệnh viện sơ cứu. May mắn là vợ và hai con anh chỉ bị trầy xước nhẹ. Đến khoảng 2h sáng, anh đưa vợ con về nhà ngoại ở tạm, nhưng cả nhà vẫn ám ảnh, hoảng loạn không sao ngủ nổi.

Ngoài tổn thất về tinh thần, toàn bộ cửa tiệm cùng hàng hóa, máy móc kinh doanh kính mắt của gia đình anh Quân cũng bị xe ben đè nát. "Thiệt hại quá lớn. Giờ tôi chỉ mong công an sớm làm rõ vụ việc, phía chủ xe có trách nhiệm đền bù thỏa đáng để gia đình tôi gỡ gạc lại mà làm ăn," anh Quân chia sẻ.

Vụ việc gây cản trở giao thông qua khu vực. Ảnh: Tuấn Kiệt

Nguyên nhân và thiệt hại trong vụ tai nạn vẫn đang được làm rõ.