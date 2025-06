Xe tải chở hơn 1 tấn nội tạng bốc mùi ở Hà Tĩnh

Ngày 6/6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Phòng CSGT và Công an xã Đan Trường (huyện Nghi Xuân) tiến hành kiểm tra xe tải BKS: 35H-000.18 do có dấu hiệu vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở số lượng lớn nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối, không có giấy tờ kiểm dịch và chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Đáng chú ý, đây là lần thứ 2 tài xế Lê Văn Hưng bị lập biên bản vi phạm về vận chuyển sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc khi đi qua địa bàn Hà Tĩnh.

Trước đó, ngày 20/5, lực lượng chức năng cũng phát hiện ô tô BKS: 35H-000.18 do tài xế Hưng điều khiển, đang dừng đỗ trên tuyến đường liên xã thuộc thôn Thanh Mỹ, xã Phù Lưu có biểu hiện nghi vấn vận chuyển sản phẩm động vật không có giấy tờ kiểm dịch hợp pháp.

Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra, phát hiện bên trong xe chở 210kg lòng trâu bò, 295kg mỡ trâu bò, 500kg da trâu bò đã bốc mùi hôi thối.

Tài xế Hưng thừa nhận số sản phẩm động vật nói trên không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp, không có giấy chứng nhận kiểm dịch.

Nghệ An phát hiện, xử lý 1,3 tấn nội tạng động vật hôi thối

Ngày 3/6, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An tiến hành kiểm tra xe tải mang BKS: 37C-397.43 do ông Lê Anh Hùng (trú tại xóm Long Giang, xã Kim Bảng, huyện Thanh Chương) điều khiển kiêm chủ hàng.

Phát hiện 1,3 tấn nội tạng động vật hôi thối.

Lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển 1,3 tấn nội tạng động vật gồm mỡ và lòng, không có hóa đơn chứng từ, giấy kiểm dịch, có dấu hiệu biến chất và không được bảo quản đúng quy định.

Cơ quan quản lý thị trường đã lập biên bản, xử phạt hành chính hơn 17 triệu đồng đối với ông Lê Anh Hùng và buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng vi phạm theo quy định.

Phát hiện 10 tấn nội tạng mốc xanh ở Hà Nội

Đêm 28/4, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra 3 kho lạnh tại thôn Bái Đô (xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên, Hà Nội), phát hiện hơn 10 tấn nội tạng trâu bò đã bốc mùi, hư hỏng. Các kho đều đóng kín, điện tắt, nhưng trước đó hoạt động sơ chế và phân loại nội tạng vẫn diễn ra.

Lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng.

Hàng tấn nội tạng bốc mùi hôi thối.

Chủ hàng là N.Đ.C. (SN 1998, trú tại huyện Phú Xuyên). Chủ hàng khai thu mua nội tạng trôi nổi không rõ nguồn gốc, không kiểm định vệ sinh, sau đó bán cho tiểu thương tại nhiều tỉnh thành.

Theo Trung tá Phạm Thị Thùy Chi – Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hà Nội, nhóm đối tượng tổ chức quy trình thu mua, sơ chế và phân phối rất nhanh, khép kín. Nếu không ngăn chặn kịp thời, số nội tạng này sẽ được tuồn ra thị trường, tiềm ẩn nguy cơ lớn cho sức khỏe cộng đồng.

“Khám” xe khách, phát hiện gần 1 tấn nội tạng động vật đã bốc mùi

Đầu tháng 4, Trạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) đã phát hiện và thu giữ gần 1 tấn nội tạng động vật bốc mùi hôi thối trên một xe khách.

Cụ thể, vào khoảng 23h30 ngày 8/4, trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tổ tuần tra đã dừng kiểm tra xe khách mang BKS: 30Z-7327.

Xe khách chở 11 thùng xốp chứa đầy nội tạng đã bốc mùi. Ảnh: VOV

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 11 thùng xốp chứa nội tạng trâu, bò, lợn và trứng gà non, với tổng trọng lượng lên tới 985kg.

Toàn bộ số hàng đều trong tình trạng phân hủy, bốc mùi nồng nặc và không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc cũng như kiểm dịch hợp pháp.

Tổ công tác đã lập biên bản, đưa phương tiện cùng tang vật về trụ sở để điều tra, làm rõ.