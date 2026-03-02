Chiến sự leo thang giữa liên quân Mỹ-Israel và Iran kể từ ngày 28/2 đã khiến không phận hàng loạt quốc gia Trung Đông bị đóng cửa, các sân bay lớn ngừng hoạt động vô thời hạn khiến hàng trăm nghìn hành khách bị kẹt lại.

Siêu mẫu Minh Tú (Việt Nam) đang công tác tại Oman cùng chồng từ ngày 22/2. Chuyến bay về Việt Nam dự kiến ngày 28/2 bị hủy do khủng hoảng hàng không, buộc cô phải ở lại vô thời hạn. Tối 1/3, Minh Tú cho hay vợ chồng cô đặt được chuyến bay khác và hạ cánh an toàn tại Bangkok, Thái Lan.

Siêu mẫu Minh Tú.

Người mẫu Kha Mỹ Vân (Việt Nam) hiện sống tại Dubai nhưng đang du lịch Italy, bị kẹt ở châu Âu không thể về nhà. Cô cho biết mình cảm thấy may mắn vì an toàn nhưng nghe tin cửa sổ căn hộ tại Dubai rung lắc và nhiều người phải trú ẩn khiến cô vô cùng lo lắng.

Người mẫu Hofit Golan (Israel) chứng kiến khách sạn Palm Jumeirah nổi tiếng ở Dubai bị tên lửa tấn công chỉ vài giờ sau khi cô đến nơi. Golan không thể tin nổi điều đó lại xảy ra tại nơi mà cô nghĩ là "thành phố an toàn nhất thế giới". Cô lập tức trốn vào nhà tắm khách sạn.

Người mẫu Hofit Golan. Ảnh: IGNV.

Người mẫu sau đó đăng tải đoạn video quay từ ban công khách sạn ghi lại cảnh tên lửa và các vụ nổ. Golan cho biết cô vẫn kiệt sức.

Ca sĩ Huyền Tử và chồng là diễn viên Lý Mậu (Trung Quốc) lên tiếng cầu cứu dân mạng sau khi mắc kẹt tại Dubai. Cặp đôi đang du lịch tại đây, dự định đáp chuyến bay rạng sáng 1/3 để trở về nước nhưng chuyến bay bị hủy.

Lý Mậu, Huyền Tử đang mắc kẹt ở Dubai. Ảnh: Weibo.

Lý Mậu kể lại trải nghiệm kinh hoàng khi đang cùng vợ lưu trú tại khách sạn trên bãi biển thuộc đảo Cọ Jumeirah. Anh cho biết đêm trước đó khách sạn hình cánh buồm bốc cháy, sân bay cũng xảy ra sự cố. Lý Mậu chia sẻ trên Weibo rằng đây là lần đầu tiên anh cảm nhận "khói lửa chiến tranh ở gần mình đến vậy". Anh hiện chỉ mong muốn duy nhất là được về nhà và cầu nguyện cho gia đình cùng mọi người được an toàn.

Ngoài ra, vợ chồng tài tử Trần Hạo Dân và nữ diễn viên Chu Vũ Đồng (Trung Quốc) cũng bị kẹt lại Dubai sau kỳ nghỉ.

Vợ chồng Trần Hạo Dân khoe ảnh du lịch ở Dubai. Ảnh: Tư liệu

Ngôi sao truyền hình thực tế Vicky Pattison (Anh) nổi tiếng qua các chương trình I'm a celebrity... get me out of here và Strictly come dancing, bị kẹt ở Dubai cùng chồng Ercan Ramadan. Cặp đôi vừa hạ cánh sau chuyến bay hạng nhất của Emirates và chỉ kịp tắm nắng trên bãi biển vài giờ đã phải tìm nơi trú ẩn khi chiến sự bùng nổ.

Chuyến bay đến Sydney bị hủy, Pattison cho biết cả hai đang ở khách sạn và được đảm bảo an toàn nhưng thừa nhận tình hình rất đáng sợ. Cô nhấn mạnh: "Chúng tôi đang cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, không lan truyền bất kỳ thông tin chưa được xác thực nào".

Hai ngôi sao Love Island là Laura Anderson (Scotland, Anh) và Arabella Chi (Anh) cũng mắc kẹt tại Dubai. Anderson vừa đến nơi cùng con gái thì Iran phản công. Cô nghe thấy tiếng nổ từ hệ thống phòng không ngay gần khu vực lưu trú và mô tả tình hình là "đáng sợ".

Nữ diễn viên Anne Curtis (Philippines) bị ảnh hưởng trực tiếp khi chuyến bay đến UAE buộc phải quay lại Italy do không kích.

Diễn viên Kwaku Manu (Ghana) bị kẹt ở Dubai sau khi không phận đóng cửa do các cuộc không kích. Anh chia sẻ tình hình bất ngờ này trên mạng xã hội, cho thấy tác động của cuộc xung đột lan rộng đến du khách từ mọi châu lục.

Minh Phi (tổng hợp)