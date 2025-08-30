Thông tin đến phóng viên VietNamNet, khi tham gia chương trình Sao nhập ngũ 2025, siêu mẫu Minh Tú bất ngờ bị chấn thương trong buổi thực hiện nhiệm vụ kéo co lắp súng.

Cô nghĩ cú va đập nhẹ không ảnh hưởng nhiều nhưng sau khi khám sơ bộ, quân y đề nghị chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh.

Tại đây, kết quả chụp MRI cho thấy người mẫu bị đứt gần hoàn toàn dây chằng chéo trước; rách sụn chêm trong độ 2-3, sụn chêm ngoài độ 1; dập nhẹ xương sụn khớp chày đùi ngoài và tràn dịch khớp gối lượng trung bình.

Bác sĩ chỉ định phẫu thuật tái tạo dây chằng và cắt bỏ một phần sụn chêm bị rách.

Minh Tú rời "Sao nhập ngũ" do chấn thương chân. Ảnh: NSX

"Cầm tờ giấy trên tay, tim tôi nặng trĩu. Nỗi đau thể xác là một chuyện nhưng nỗi lo lắng và hoang mang mới thực sự khiến tôi choáng váng. Tin dữ đến đột ngột khiến tâm trí rối bời, có lúc tôi không biết nên bắt đầu từ đâu, đối diện như thế nào", cô nói.

Trước câu hỏi về khả năng vận động - nhất là công việc người mẫu - sau phẫu thuật, theo Minh Tú, bác sĩ nhận định mức độ phục hồi của mỗi bệnh nhân khác nhau nhưng tựu trung ở yêu cầu kiên trì và theo sát lộ trình vật lý trị liệu.

Riêng trường hợp Minh Tú sau 3 tháng có thể đi lại, khoảng 6 tháng có thể chạy bộ nhẹ. Tuy nhiên, những hoạt động như đi giày cao gót hay chơi thể thao cần được đánh giá lại dựa trên tốc độ hồi phục và tình trạng thực tế.

Anh Christopher - chồng Minh Tú - ở bên chăm sóc vợ. Ảnh: NVCC

Khi nhắc đến ông xã Christopher, Minh Tú xúc động kể: "Tôi vẫn nhớ rõ hôm đó trời mưa rất lớn. Anh đến đón tôi ở sân bay và lập tức đưa vào bệnh viện cấp cứu trong đêm. Khi không thể tự đi lại, tất cả việc như ăn uống, sinh hoạt cá nhân… đều phải nhờ đến sự giúp đỡ của anh, gia đình và người thân. Những điều tưởng chừng nhỏ nhặt lại khiến tôi xúc động nhiều nhất. Tôi thực sự biết ơn và thương anh rất nhiều vì luôn âm thầm ở bên, chăm sóc tôi từng chút một trong giai đoạn khó khăn nhất".

Bên cạnh đó, bạn bè, đồng nghiệp trong và ngoài chương trình Sao nhập ngũ cũng gửi lời hỏi thăm, động viên Minh Tú sau sự cố bất ngờ này.

"Tôi tin mọi khó khăn đều mang đến ý nghĩa riêng nó. Hành trình này dạy tôi cách mạnh mẽ và kiên nhẫn hơn; biết trân trọng sức khỏe, trân trọng từng khoảnh khắc và những bước đi tưởng chừng bình thường nhưng thật quý giá", người mẫu nói thêm.

