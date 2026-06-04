Hai dự án đất vàng liên tiếp gặp biến cố

Khó khăn tiếp tục bủa vây CTCP Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group - OGC) khi hai dự án được xem là quan trọng nhất trong danh mục bất động sản của doanh nghiệp đều gặp trở ngại lớn.

Mới đây, UBND TP Hà Nội quyết định thu hồi đất, chấm dứt hoạt động dự án khách sạn 5 sao tại số 10 Trấn Vũ (Ba Đình, Hà Nội) do CTCP VIPTOUR - TOGI làm chủ đầu tư. Đây là doanh nghiệp do CTCP One Capital Hospitality (OCH) nắm hơn 86% vốn. OCH hiện là công ty thành viên do Ocean Group chi phối.

Dự án StarCity Westlake Hà Nội từng được kỳ vọng trở thành khách sạn 5 sao bên hồ Trúc Bạch, với tổng vốn đầu tư ban đầu khoảng 230 tỷ đồng. Sau nhiều lần điều chỉnh, quy mô dự án giảm xuống còn 8 tầng nổi, 2 tầng hầm với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 500 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau hơn một thập kỷ triển khai, dự án vẫn dang dở.

Tính đến cuối quý I/2026, StarCity Westlake Hà Nội vẫn là khoản mục xây dựng cơ bản dở dang lớn nhất của OCH với giá trị ghi sổ gần 180 tỷ đồng. Đáng chú ý là chỉ ít ngày trước khi Hà Nội công bố danh sách thu hồi, lãnh đạo OGC và OCH cho biết vẫn đang hoàn thiện thủ tục pháp lý và kỳ vọng khởi công trở lại trong nửa cuối năm nay.

Mô phỏng Dự án StarCity Westlake Hà Nội. Nguồn: OGC

Trước đó, Ocean Group cũng phải điều chỉnh dự án 25 Trần Khánh Dư tại Hoàn Kiếm. Theo quy hoạch mới, khu đất này sẽ được sử dụng cho dự án Nhà hát Quân đội. Ocean Group đang tìm phương án tài chính bù đắp hoặc dự án thay thế trước khi thanh lý hợp tác đầu tư.

Việc hai dự án bất động sản được xem là "át chủ bài" cùng lúc gặp biến cố có thể tạo thêm áp lực đối với kế hoạch phục hồi của Ocean Group. Đây đều là những dự án từng được doanh nghiệp đề cập trong các kế hoạch tái cấu trúc và phát triển dài hạn.

Cổ phiếu OGC cũng ghi nhận diễn biến kém tích cực. Trong 4 phiên giao dịch gần đây, thị giá giảm từ 3.390 đồng xuống 3.000 đồng/cổ phiếu vào ngày 3/6. Vốn hóa thị trường của tập đoàn hiện chỉ còn khoảng 900 tỷ đồng, thấp hơn rất nhiều so với vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng.

Diễn biến này cũng có thể ảnh hưởng đến các kế hoạch huy động vốn. Tại ĐHĐCĐ năm 2026, OGC và OCH đều đặt trọng tâm vào các phương án tăng vốn nhằm mở rộng đầu tư. Đặc biệt, OCH dự kiến phát hành riêng lẻ, huy động thêm 1.300 tỷ đồng để mua cổ phần tại IDS Equity Holdings - đơn vị sở hữu nhiều tài sản bất động sản giá trị.

Điều này có thể khiến quá trình thuyết phục nhà đầu tư tham gia các đợt tăng vốn trở nên khó khăn hơn.

Hành trình tái thiết đầy thử thách

Trước năm 2014, Ocean Group là một trong những tập đoàn tư nhân nổi bật nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam và gắn liền với tên tuổi doanh nhân Hà Văn Thắm.

Ông Hà Văn Thắm là người sáng lập và từng giữ vai trò Chủ tịch HĐQT Ocean Group trong giai đoạn phát triển mạnh nhất. Thời điểm đó, hệ sinh thái Ocean trải rộng từ tài chính, ngân hàng, bất động sản, khách sạn, bán lẻ đến thực phẩm. Các thương hiệu như OceanBank, Ocean Hospitality (nay là OCH), OceanMart, Kem Tràng Tiền hay Givral từng tạo nên một đế chế kinh doanh đa ngành có quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng.

Biến cố xảy ra vào năm 2014 khi ông Hà Văn Thắm bị bắt liên quan đến các sai phạm tại OceanBank. Kể từ đó, Ocean Group bước vào giai đoạn tái cấu trúc kéo dài hơn một thập kỷ.

Hiện nay, Ocean Group không còn là tập đoàn tài chính - ngân hàng như trước đây. Theo báo cáo thường niên 2025, doanh nghiệp được định vị là tập đoàn đầu tư với trọng tâm vào bất động sản, khách sạn, du lịch, dịch vụ và đầu tư tài chính.

Tính đến cuối quý I/2026, StarCity Westlake Hà Nội vẫn là khoản mục xây dựng cơ bản dở dang lớn nhất của OCH với giá trị ghi sổ gần 180 tỷ đồng. Nguồn: OCH

Năm 2025 ghi nhận những tín hiệu tích cực khi Ocean Group đạt doanh thu hơn 1.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 142,5 tỷ đồng, vượt xa kế hoạch đề ra.

OCH cũng ghi nhận doanh thu gần 1.200 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế khoảng 132 tỷ đồng sau khi hoàn tất quá trình tái cơ cấu kéo dài 5 năm.

Tuy nhiên, nhìn tổng thể, vị thế của Ocean Group đã suy giảm đáng kể so với thời kỳ đỉnh cao. Giá trị thị trường còn một phần rất nhỏ so với giai đoạn trước đây. Nhiều dự án trọng điểm vẫn vướng pháp lý hoặc chậm triển khai, trong khi khả năng mở rộng đầu tư phụ thuộc lớn vào việc tăng vốn và khai thông các nguồn lực tài chính.

Điểm tích cực là Ocean Group vẫn sở hữu một số tài sản giá trị, gồm các khách sạn mang thương hiệu StarCity và Sunrise tại Nha Trang, cùng quỹ đất tại Hà Nội và TPHCM. Kế hoạch đầu tư vào IDS Equity Holdings cũng cho thấy doanh nghiệp đang tìm cách dịch chuyển sang mô hình sở hữu các tài sản tạo dòng tiền ổn định thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào phát triển dự án mới.

Dẫu vậy, việc liên tiếp mất hoặc phải điều chỉnh hai dự án đất vàng tại 10 Trấn Vũ và 25 Trần Khánh Dư cho thấy hành trình phục hồi của Ocean Group vẫn còn nhiều thách thức. Sau hơn một thập kỷ tái cấu trúc, Ocean Group vẫn đứng trước bài toán khôi phục quy mô và vị thế từng có trên thị trường.