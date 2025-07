Chỉ trong 2 tháng, trên phạm vi cả nước đã ghi nhận 3 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng có nguyên nhân từ việc tài xế ô tô sử dụng rượu bia rồi gây tai nạn liên hoàn.

Khoảng 20h tối hôm qua (16/7), tài xế Lê Minh Giáp (SN 1984, trú tại Hà Nội) điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 30K-730.12, trong tình trạng say xỉn, lưu thông trên đường Nguyễn Trác (phường Dương Nội, Hà Nội). Khi đến trước tòa nhà CT7K, ô tô bất ngờ va chạm với xe máy BKS 29T2-130.XX do anh Đồng Quốc V. (SN 1984, trú tại Hà Nội) điều khiển.

Tài xế Lê Minh Giáp tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Tiếp đó, chiếc xe tông vào 3 xe máy khác mang BKS: 29L1-550.XX, 17H3-10XX, 29Y3-365.XX và 1 xe chưa rõ BKS. Trong đó, xe máy 29Y3-365.XX do chị Lê Thị Hà G. (SN 1995, trú tại Hà Nội) điều khiển chở theo hai con nhỏ là cháu Vũ Phúc H. (SN 2019) và Vũ Khả H. (SN 2022).

Xem clip:

Sau đó, ô tô tiếp tục đâm vào 2 ô tô đang dừng bên đường. Cú va chạm khiến anh Đồng Quốc V. tử vong tại chỗ; chị Hà G. và cháu Khả H. bị thương nặng. Tổng cộng 8 phương tiện bị hư hỏng.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên đường Nguyễn Trác. Ảnh: Đình Hiếu

Nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã cử lực lượng đến hiện trường giải quyết vụ tai nạn.

Qua kiểm tra nồng độ cồn với tài xế trên, lực lượng chức năng phát hiện vi phạm ở mức 0,861 mg/L khí thở, cao gấp 2,2 lần mức "kịch khung" quy định tại Nghị định 168/2024.

Cách đây 3 tuần, vào 21h tối 26/6, tài xế Hồ Sỹ Phong lái ô tô 4 chỗ trên đường Bình Than (Bắc Ninh) đã bất ngờ tông vào xe máy chở hai cô gái đi cùng chiều, kéo lê hơn 5m. Rồi tiếp tục lao lên phía trước, đâm 9 xe máy, xe đạp điện đang đỗ trước quán nhậu và chỉ dừng lại khi va vào cột điện và xe bán tải.

Xe máy nằm la liệt ở đường sau vụ tai nạn liên hoàn ở Bắc Ninh. Ảnh: Bảo Khánh

Cảnh sát xác định, có 2 người bị thương và phải đưa đi cấp cứu. Đồng thời, 9 phương tiện hư hỏng nặng, ô tô 4 chỗ vỡ nát phần đầu, bung túi khí.

Qua kiểm tra, tài xế Phong vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,435 mg/L khí thở. Đây là mức vi phạm vượt "kịch khung" được quy định tại Nghị định 168/2024.

Trong một vụ việc khác, tài xế Nguyễn Quang Trung (SN 1977, trú tại Gia Lai) cũng vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao khi điều khiển ô tô mang BKS 34LD-0027 gây tai nạn khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Qua kiểm tra, tài xế Nguyễn Quang Trung vi phạm ở mức 1,837mg/L khí thở, tức gấp 4,5 lần mức vi phạm "kịch khung" được quy định tại Nghị định 168/2024.

Thống kê của Cục CSGT (Bộ Công an), trong 6 tháng đầu năm 2025, CSGT toàn quốc đã xử lý hơn 1,6 triệu trường hợp vi phạm luật Trật tự, an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 310 nghìn trường hợp vi phạm nồng độ cồn (chiếm 16,46% so với các hành vi vi phạm khác).

Mặc dù lực lượng CSGT đã áp dụng nhiều biện pháp để tuyên truyền, phát hiện và xử lý các trường hợp tài xế đã sử dụng rượu bia vẫn lái xe vẫn còn một bộ phận người tham gia giao thông cố tình vi phạm.