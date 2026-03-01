Tình trạng thanh thiếu niên lệ thuộc vào thế giới ảo đang tác động tiêu cực đến tâm lý và nhân cách trẻ. Đứng trước thực trạng này, một mô hình giáo dục đặc thù đã được khẳng định qua nhiều thập kỷ, lấy sự thấu cảm và khoa học hành vi làm kim chỉ nam để đưa các em trở lại với đời sống thực.

Học viên của Hệ thống giáo dục IVS đang say mê vẽ tranh hoặc tập luyện nhạc cụ trong trang phục chỉnh tề, thể hiện sự giao thoa giữa kỷ luật và nghệ thuật sáng tạo

Sức nặng uy tín của Hệ thống giáo dục IVS được xây dựng dựa trên nền tảng nghiên cứu từ các tổ chức khoa học lâu đời. Trong đó, đối tác chiến lược - Trung tâm Phát triển nhân lực (Ladecen) - có bề dày lịch sử từ năm 1992, tiền thân là đơn vị chuyên nghiên cứu nâng cao hiệu quả đào tạo thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Sự kết hợp giữa mô hình trường học chính quy và các nghiên cứu chuyên sâu đã tạo nên hệ sinh thái giáo dục toàn diện, đặc biệt là chương trình can thiệp dành cho học sinh nghiện game, cá biệt, lười học, triển khai từ năm 2010.

Học viên IVS đang thực hiện chế độ kiểm tra nội vụ, gấp chăn màn vuông vức dưới sự hướng dẫn của giáo viên, nhấn mạnh tính ngăn nắp và tự giác

Tại Trường IVS, nghệ thuật và thể thao không đơn thuần là môn học bổ trợ mà là liệu pháp chữa lành tâm lý. Các chuyên gia nhận định nhiều trẻ cá biệt hoặc nghiện game do thiếu môi trường bộc lộ bản thân. Thông qua phương pháp từ đối tác Ladecen, học sinh được tiếp cận Yoga để điều hòa cảm xúc, Võ thuật để rèn luyện ý chí, hay mỹ thuật và âm nhạc để khai phá năng khiếu tiềm ẩn. Việc phát hiện "tố chất đặc biệt" là chìa khóa giúp các em xây dựng mục tiêu mới, từ bỏ thế giới ảo một cách tự nguyện.

Nghệ sĩ nhân dân Trọng Trinh truyền lửa nghệ thuật biểu diễn cho học sinh

Dù lấy thấu cảm làm nền tảng, hệ thống vẫn duy trì mô hình quân đội như một “khung thép” nếp sống. Học viên sinh hoạt theo 11 chế độ nghiêm cẩn, bắt đầu từ 5h30 hàng sáng. Dưới góc nhìn khoa học, cơ chế này giúp tái đồng bộ nhịp sinh học (circadian rhythm), phục hồi khả năng tập trung vốn bị mài mòn sau thời gian dài nghiện số. Những chiếc chăn gấp vuông vức "như bao diêm" là bước đi đầu tiên trong hành trình tái lập kỷ luật và trách nhiệm cá nhân.

Các hoạt động rèn luyện đội nhóm ngoài trời sinh động của chương trình Trại hè quân đội

Hành trình trưởng thành còn được củng cố qua chương trình Trại hè quân đội phối hợp cùng chuyên gia Ladecen. Đây là môi trường trải nghiệm thực tế giúp các em hình thành sự tự lập và trân trọng giá trị gia đình. Với hệ thống cơ sở tại Hà Nội, TP.HCM, Ninh Bình và Bắc Ninh, IVS đã khẳng định quy mô và hiệu quả thực tiễn trong việc hỗ trợ học sinh trưởng thành toàn diện.

Học sinh sáng tạo với hoạt động STEM - minh chứng cho việc chuyển hóa năng lượng số thành công cụ kiến tạo

Hành trình 34 năm của Hệ thống giáo dục IVS là minh chứng cho quan điểm nhân văn: Muốn thay đổi một con người, hãy bắt đầu bằng việc đánh thức những giá trị tốt đẹp bên trong họ. Trong kỷ nguyên số, mô hình kết hợp kỷ luật, nghệ thuật và tâm lý này chính là hướng đi mẫu mực giúp học sinh tự tin làm chủ tương lai.

Mai Sơn