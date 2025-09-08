Những ước mơ bị “trôi theo dòng nước”

Mỗi em nhỏ trên khắp đất nước đều mang trong mình những ước mơ riêng: được đến trường mỗi ngày, được vui chơi cùng bạn bè hay đơn giản là có một mái trường an toàn để học tập... Nhưng với nhiều trẻ em vùng cao, thiếu thốn điều kiện học tập, y tế và chăm sóc sức khỏe khiến con đường đến với ước mơ của các em dường như chông chênh hơn.

Cơ hội chạm tay tới ước mơ càng trở nên mong manh khi thiên tai ập đến. Ở Điện Biên, cơn lũ quét đầu tháng 8 vừa qua đã khiến nhiều điểm trường tại xã Pá Vạt - Mường Luân hư hỏng nặng: nhà vệ sinh bị sập, lớp học sụt lún, hàng rào và cổng trường đổ nát… Những bức tường cũ kỹ nay càng xuống cấp, mỗi khi mưa đến, các em phải học trong lớp ẩm thấp, thiếu ánh sáng, thậm chí không còn công trình vệ sinh để sử dụng. Sách vở ướt nhòe trong bùn đất, những giấc mơ đến lớp cũng vì thế mà tạm gác lại.

Không chỉ trường học, cơ sở y tế địa phương cũng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lũ quét. Tại Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông, tình trạng ngập nước, mất điện càng khiến việc chăm sóc sức khỏe trở nên khó khăn. Những thiết bị y tế cơ bản vốn đã khan hiếm nay lại càng thiếu hụt trầm trọng, khiến việc khám chữa bệnh cho trẻ em thêm phần gian nan.

Chung tay tiếp sức ước mơ trẻ em Điện Biên

Thấu hiểu những khó khăn ấy, Lifebuoy đã phối hợp cùng các đối tác và cơ quan ban ngành tổ chức chuỗi sự kiện mang đến những hỗ trợ thiết thực để giúp trẻ em Điện Biên có một khởi đầu mới sạch khỏe và an toàn trong mùa tựu trường. Đây không chỉ là hành động kịp thời sau thiên tai, mà còn là sự tiếp sức để các em nhỏ tự tin quay trở lại trường học, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ của mình.

Đại sứ Lifebuoy - ca sĩ Đông Nhi cùng đại diện nhãn hàng đã trao tặng phần quà cho Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Mường Luân

Unilever Việt Nam và nhãn hàng Lifebuoy đồng hành cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ cải tạo cơ sở vật chất cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Mường Luân, tỉnh Điện Biên, chào đón Khai giảng năm học mới 2025-2026.

Bên cạnh đó, Lifebuoy cũng xây dựng khu vệ sinh và lớp học rửa tay, hướng dẫn các em thực hành thói quen vệ sinh đúng cách. Các hoạt động như quyên góp sách, dựng tủ tri thức tạo điều kiện để học sinh tiếp cận nguồn sách phong phú và có một không gian học tập tốt hơn. Tổng giá trị Lifebuoy và đối tác tài trợ cho trường lên tới 500 triệu đồng.

Đại diện Lifebuoy đã trao tặng những phần quà ý nghĩa tới các thầy cô và các em học sinh

Song song với đó, Lifebuoy cũng tập trung cải thiện điều kiện chăm sóc sức khỏe cho trẻ em và người dân địa phương. Trong khuôn khổ chiến dịch, Lifebuoy cùng các đối tác đã tiến hành sửa sang và nâng cấp cơ sở vật chất y tế tại Điện Biên. Nổi bật là sự kiện khánh thành trạm y tế tại xã Chiềng Sơ và Luân Giới, với các hạng mục quan trọng như nâng cấp khu khám bệnh, xây dựng khu vệ sinh và khu rửa tay đạt chuẩn với tổng giá trị trang thiết bị các sản phẩm sạch khuẩn lên tới 500 triệu đồng.

Tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 400 trẻ em và bà con địa phương tại trạm y tế Keo Lôm

Bên cạnh đó, Lifebuoy đồng hành cùng Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức chương trình khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho học sinh và bà con, tiếp nối hành trình hợp tác chiến lược vì sức khỏe cộng đồng. Trong những năm qua, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã cùng Lifebuoy tổ chức các chương trình khám bệnh, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân trên nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Đại diện Hội Thầy thuốc trẻ trao tặng bằng khen cho thương hiệu Lifebuoy với những đóng góp cho chương trình

Ngoài ra, Lifebuoy cùng các đối tác đã ghé thăm, trao quà và gửi hỗ trợ vật chất cho các em nhỏ tại mái ấm tình thương, mang lại sự ấm áp, động viên ngay trước thềm năm học mới.

Chuỗi sự kiện tại Điện Biên khép lại với nhiều dấu ấn ý nghĩa, mang đến cho trẻ em nơi đây một khởi đầu mới sạch khỏe, an toàn và tràn đầy hy vọng. Chiến dịch là lời cam kết từ Lifebuoy và các đối tác trong việc đồng hành, sẻ chia và tiếp sức cho thế hệ trẻ vùng cao trên hành trình chinh phục ước mơ, đồng thời khẳng định sứ mệnh Vì một Việt Nam khoẻ mạnh hơn của Lifebuoy xuyên suốt 30 năm có mặt tại Việt Nam vẫn đang được tiếp nối.

Bích Đào