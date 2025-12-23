Triển lãm quốc tế ngành cấp thoát nước, lọc nước và xử lý nước thải - Vietwater 2025 - đã khai mạc ngày 22/10 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM. Sự kiện quy tụ hơn 400 doanh nghiệp từ hơn 20 quốc gia, thu hút khoảng 10.000 lượt khách tham quan trong 3 ngày.

Hiện nhu cầu đổi mới công nghệ trong lĩnh vực cấp thoát nước đang gia tăng mạnh mẽ trước áp lực đô thị hóa nhanh, yêu cầu giảm phát thải và sử dụng tài nguyên hiệu quả. Những công nghệ xử lý nước hiện đại, tiết kiệm năng lượng và tăng khả năng tái sử dụng nước được xem là mô hình phù hợp cho các đô thị trong tương lai.

Do đó, Vietwater 2025 đóng vai trò là cầu nối quan trọng để doanh nghiệp trong nước tiếp cận công nghệ quốc tế, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác trong các dự án xử lý nước quy mô lớn.

Gian hàng Lifetec thu hút với định hướng phát triển bền vững

Tại Vietwater năm nay, Công ty cổ phần Thiết bị Kỹ thuật Lifetec gây chú ý với gian hàng M-07 được thiết kế theo tông xanh hiện đại, gắn với thông điệp: “Công nghệ tiên phong - Giải pháp bền vững cho nguồn nước Việt Nam”.

Lifetec hiện hoạt động trong lĩnh vực cung cấp thiết bị, vật tư và giải pháp xử lý nước công nghiệp - dân dụng. Những năm gần đây, doanh nghiệp mở rộng sang tư vấn, tích hợp và triển khai hệ thống công nghệ nước tổng thể cho các khu công nghiệp, nhà máy nước và đô thị.

Lifetec giới thiệu nhiều giải pháp từ các đối tác quốc tế như Samyang (Hàn Quốc) với sản phẩm hạt nhựa trao đổi ion và màng RO xử lý nước tinh khiết, King Lee (Mỹ) với hóa chất chuyên dụng giúp bảo vệ hệ thống lọc RO và giảm chi phí vận hành, Vi-Chlorine (Việt Nam) với công nghệ khử khuẩn, phù hợp xử lý nước sinh hoạt và hồ điều hòa đô thị và bơm ZEN (công nghệ Ý) - thiết bị bơm hiệu suất cao, ứng dụng cho hệ thống xử lý nước thải và cấp nước quy mô lớn.

Theo đại diện doanh nghiệp, các giải pháp này nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong xử lý nước của các khu công nghiệp và các tỉnh, thành đang thực hiện mục tiêu phát triển đô thị bền vững.

Gian hàng M-07 được bố trí thành ba khu vực nhằm giúp khách tham quan dễ tiếp cận công nghệ, gồm khu Samyang (mô phỏng quy trình màng RO và trao đổi ion), khu ZEN (trưng bày các mẫu bơm dành cho xử lý nước sinh hoạt và công nghiệp) và khu Vi-Chlorine - King Lee (mô hình tương tác mô phỏng quá trình khử khuẩn và bảo trì hệ thống lọc).

Đội ngũ kỹ sư Lifetec đồng hành xuyên suốt, giải thích các vấn đề kỹ thuật và chia sẻ ứng dụng thực tế của từng giải pháp.

Năm nay, Lifetec được ban tổ chức vinh danh trong hạng mục “Most Sustainable - Gian hàng bền vững nhất”. Giải thưởng ghi nhận các đơn vị triển khai gian hàng thân thiện môi trường, hạn chế vật liệu khó phân hủy và truyền tải thông điệp xanh trong thiết kế.

Ông Phan Anh Quang - Giám đốc Lifetec (áo trắng) và ông Nguyễn Đức Việt - Chủ tịch HĐQT VIETCHEM nhận giải thưởng “Most Sustainable Booth Design- Gian hàng bền vững nhất” tại Vietwater 2025

Theo tổ chức, sự chỉn chu trong cách trình bày và định hướng phát triển bền vững là những điểm giúp Lifetec nổi bật giữa hơn 400 doanh nghiệp tham gia triển lãm.

Định hướng phát triển nhằm hỗ trợ đô thị bền vững

Chia sẻ tại sự kiện, ông Phan Anh Quang - Giám đốc Lifetec - cho biết doanh nghiệp đặt mục tiêu trở thành đơn vị tiên phong trong lĩnh vực công nghệ nước tại Việt Nam.

Ông Phan Anh Quang cho rằng yêu cầu xử lý nước ngày càng cao tại các đô thị và khu công nghiệp đòi hỏi giải pháp đồng bộ, tiết kiệm chi phí và phù hợp với tiêu chuẩn môi trường. Do đó, Lifetec đang tập trung vào tối ưu hiệu suất xử lý nước, giảm tiêu hao năng lượng, tăng tỷ lệ tái sử dụng nước, hỗ trợ giảm phát thải và bảo vệ môi trường

“Chúng tôi không chỉ cung cấp thiết bị mà đồng hành cùng khách hàng trong suốt vòng đời dự án - từ tư vấn, thiết kế đến vận hành và bảo trì hệ thống”, ông Quang nhấn mạnh.

Với mạng lưới đối tác quốc tế như Samyang (Hàn Quốc), King Lee (Mỹ), ZEN (Ý), cùng các đơn vị trong nước, Lifetec sở hữu nền tảng thuận lợi để tham gia những dự án xử lý nước đang tăng trưởng mạnh trên cả nước.

Tham gia Vietwater2025 giúp doanh nghiệp tiếp cận xu hướng công nghệ mới, mở rộng hợp tác và khẳng định khả năng cạnh tranh trong thị trường công nghệ nước - lĩnh vực đang đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển xanh của Việt Nam.

Sự hiện diện của Lifetec tại Vietwater2025 được coi là bước đi chiến lược trong hành trình nâng cao năng lực công nghệ, đóng góp vào các mục tiêu xanh - sạch - bền vững mà nhiều địa phương đang theo đuổi.

Đội ngũ Lifetec tại sự kiện Vietwater 2025

Lifetec cho biết doanh nghiệp sẽ tiếp tục đồng hành cùng khách hàng, đối tác và các dự án hạ tầng nước trong thời gian tới, nhằm góp phần xây dựng hệ thống nước đô thị hiện đại, an toàn và tiết kiệm tài nguyên.

