Quan chức Anh cho biết một linh kiện trong camera trên drone Kraken K3 Scout truyền tín hiệu về Trung Quốc. Ảnh: dpa/ZUMA Press

Bộ Quốc phòng Anh phát hiện một linh kiện trong hệ thống camera của drone hải quân Kraken K3 Scout gửi tín hiệu tới một địa chỉ Internet ở Trung Quốc.

Tuy nhiên, giới chức khẳng định chưa có bằng chứng cho thấy dữ liệu nhạy cảm hoặc thông tin của Bộ Quốc phòng bị truy cập hay truyền ra ngoài.

Vấn đề được phát hiện trong một cuộc đánh giá định kỳ về lỗ hổng an ninh mạng. Thời báo Phố Wall dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Anh cho hay, cuộc điều tra sau đó không tìm thấy bằng chứng hệ thống hoặc dữ liệu của cơ quan này bị xâm nhập, đánh cắp hoặc truyền ra bên ngoài.

Dù vậy, sự việc cho thấy những rủi ro có thể xuất hiện từ các linh kiện nhỏ trong hệ thống quân sự, đặc biệt khi ngành sản xuất drone toàn cầu vẫn phụ thuộc lớn vào Trung Quốc.

Linh kiện nói trên được lắp trong drone K3 Scout do Kraken Technology, công ty có trụ sở tại Fareham, Anh, sản xuất. Đại diện Kraken cho biết các lỗ hổng tiềm ẩn đã được xác định và khắc phục.

Kraken gần đây giành hợp đồng trị giá 49 triệu USD từ Bộ Tư lệnh Các chiến dịch đặc biệt Mỹ (SOCOM). Lầu Năm Góc chưa đưa ra bình luận về sự việc.

Theo các chuyên gia, việc truy xuất nguồn gốc của những linh kiện nhỏ trong drone là thách thức lớn.

Một hệ thống có thể được sản xuất tại châu Âu hoặc Mỹ nhưng vẫn sử dụng động cơ, camera, pin, ăng-ten hoặc các bộ phận khác có nguồn gốc từ Trung Quốc.

"Rất khó để truy xuất nguồn gốc nếu đi sâu xuống chuỗi cung ứng và việc giám sát liên tục còn khó hơn", Steve Wright, chuyên gia tư vấn về sản xuất drone, nhận xét.

Các nước phương Tây đã mất nhiều năm giảm phụ thuộc vào linh kiện Trung Quốc trong lĩnh vực quốc phòng.

Mỹ năm ngoái cũng cấm các loại drone mới do Trung Quốc sản xuất và linh kiện liên quan.

Tuy nhiên, việc xác định nguồn gốc của từng bộ phận vẫn là bài toán khó.

Drone hải quân ngày càng được sử dụng nhiều trong chiến tranh. Ukraine đã dùng xuồng không người lái để tấn công tàu chiến và tàu thương mại của Nga.

Mỹ gần đây cũng lần đầu triển khai loại phương tiện này trong chiến đấu.

Trong khi châu Âu và Mỹ từng dẫn đầu về phương tiện tự hành, Trung Quốc đã nhanh chóng vươn lên nhờ khả năng sản xuất drone giá rẻ quy mô lớn.

Các nhà sản xuất drone trên thế giới hiện vẫn phụ thuộc đáng kể vào Trung Quốc về động cơ không chổi than, camera, ăng-ten và pin.

Sự phụ thuộc này còn tạo ra rủi ro về nguồn cung. Bắc Kinh từng hạn chế xuất khẩu một số khoáng sản quan trọng đối với ngành quốc phòng phương Tây, buộc các nhà sản xuất phải tìm nguồn thay thế.

Ukraine là ví dụ rõ nhất về bài toán chi phí. Nước này tiêu thụ khoảng 10.000 drone mỗi tháng trong hơn một năm qua, khiến giá thành trở thành yếu tố quan trọng. Linh kiện Trung Quốc vẫn rẻ hơn đáng kể so với sản phẩm phương Tây.

Marc Wietfeld, CEO hãng sản xuất drone mặt đất Arx Robotics của Đức, cho biết một động cơ điện của Đức có thể đắt gấp 5-10 lần sản phẩm Trung Quốc.

Arx vì vậy đã chuyển chuỗi cung ứng sang châu Âu và Mỹ, chấp nhận chi phí cao hơn để đổi lấy khả năng kiểm soát và giảm phụ thuộc vào Trung Quốc.

(Theo WSJ)