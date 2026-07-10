Ukraine vừa gây chấn động khi trình làng drone đánh chặn tự động hoàn toàn đầu tiên trên thế giới LITAVR. Chỉ với hai cú click, drone có thể tự cất cánh, truy đuổi và tiêu diệt mục tiêu ở tốc độ 350km/h, hứa hẹn thay đổi cuộc chiến trên bầu trời.
Trong bối cảnh tác chiến drone/uav ngày càng khốc liệt, Ukraine vừa công bố một bước tiến công nghệ mang tính lịch sử.
Công ty F-Drones đã phát triển LITAVR - mẫu drone đánh chặn tự động hoàn toàn đầu tiên trên thế giới, có khả năng tự cất cánh, truy đuổi và tiêu diệt mục tiêu mà không cần sự can thiệp liên tục của phi công/người điều khiển.
Sự kiện này không chỉ thể hiện sức sáng tạo của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine mà còn mở ra kỷ nguyên mới trong cuộc chiến chống lại các cuộc tấn công bằng drone cảm tử Shahed của Nga.
Theo newsukraine.rbc.ua,LITAVR ra đời từ nhu cầu cấp thiết của Ukraine trong việc đối phó với hàng loạt drone tấn công giá rẻ nhưng nguy hiểm cao.
Trước đây, việc đánh chặn đòi hỏi người vận hành (operator) phải kiểm soát thủ công gần như toàn bộ quá trình, từ phát hiện đến dẫn đường và tiêu diệt.
Với LITAVR, quy trình được tự động hóa ở mức độ cao chưa từng có. Hệ thống kết hợp drone copter-type với phần mềm 3D LARAG do chính F-Drones phát triển.
Phần mềm này cho phép giám sát thời gian thực toàn bộ quá trình tiêu diệt mục tiêu qua hình ảnh 2D và 3D trực quan.
Theo newsukraine.rbc.ua, công nghệ cốt lõi nằm ở khả năng tự hành cao. Người vận hành chỉ cần cung cấp tọa độ mục tiêu từ radar hoặc nguồn khác qua giao diện đa giao thức.
Sau đó, LITAVR tự động cất cánh, bay theo quỹ đạo tối ưu, truy đuổi mục tiêu trên không, tự động khóa và tiếp cận.
Khi ở khoảng cách vài trăm mét, drone giảm tốc độ, bám sát và chờ lệnh cuối cùng từ con người để kích nổ.
Nguyên tắc “human-in-the-loop” vẫn được duy trì, nghĩa là con người giữ quyền quyết định cuối cùng về việc tiêu diệt, nhưng vai trò của người vận hành giảm xuống chỉ còn hai cú click: Start và Intercept.