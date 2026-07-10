Trong bối cảnh tác chiến drone/uav ngày càng khốc liệt, Ukraine vừa công bố một bước tiến công nghệ mang tính lịch sử. Công ty F-Drones đã phát triển LITAVR - mẫu drone đánh chặn tự động hoàn toàn đầu tiên trên thế giới, có khả năng tự cất cánh, truy đuổi và tiêu diệt mục tiêu mà không cần sự can thiệp liên tục của phi công/người điều khiển. Sự kiện này không chỉ thể hiện sức sáng tạo của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine mà còn mở ra kỷ nguyên mới trong cuộc chiến chống lại các cuộc tấn công bằng drone cảm tử Shahed của Nga.

Drone đánh chặn tự động đầu tiên trên thế giới LITAVR. Ảnh: F-Drones/newsukraine.rbc.ua

Theo newsukraine.rbc.ua, LITAVR ra đời từ nhu cầu cấp thiết của Ukraine trong việc đối phó với hàng loạt drone tấn công giá rẻ nhưng nguy hiểm cao.

Trước đây, việc đánh chặn đòi hỏi người vận hành (operator) phải kiểm soát thủ công gần như toàn bộ quá trình, từ phát hiện đến dẫn đường và tiêu diệt.

Với LITAVR, quy trình được tự động hóa ở mức độ cao chưa từng có. Hệ thống kết hợp drone copter-type với phần mềm 3D LARAG do chính F-Drones phát triển.

Phần mềm này cho phép giám sát thời gian thực toàn bộ quá trình tiêu diệt mục tiêu qua hình ảnh 2D và 3D trực quan.

Theo newsukraine.rbc.ua, công nghệ cốt lõi nằm ở khả năng tự hành cao. Người vận hành chỉ cần cung cấp tọa độ mục tiêu từ radar hoặc nguồn khác qua giao diện đa giao thức.

Sau đó, LITAVR tự động cất cánh, bay theo quỹ đạo tối ưu, truy đuổi mục tiêu trên không, tự động khóa và tiếp cận.

Drone đánh chặn tự động LITAVR. Ảnh Bộ Quốc phòng Ukraine/kyivpost.com

Khi ở khoảng cách vài trăm mét, drone giảm tốc độ, bám sát và chờ lệnh cuối cùng từ con người để kích nổ.

Nguyên tắc “human-in-the-loop” vẫn được duy trì, nghĩa là con người giữ quyền quyết định cuối cùng về việc tiêu diệt, nhưng vai trò của người vận hành giảm xuống chỉ còn hai cú click: Start và Intercept.

Đặc biệt, hệ thống điều khiển từ xa tiên tiến cho phép người vận hành ra lệnh từ bất kỳ đâu trên thế giới, giúp giảm rủi ro cho nhân sự và triển khai linh hoạt hơn.

Về thông số kỹ thuật, LITAVR sở hữu hiệu suất ấn tượng. Tầm hoạt động tối đa lên đến 65km, trần bay vượt quá 9km, cho phép đối phó với các mục tiêu bay cao và xa.

Tốc độ tối đa của LITAVR đạt 350 km/h, đủ sức đuổi kịp và vượt qua nhiều loại drone tấn công hiện tại.

Thiết kế copter kết hợp động cơ và bộ điều khiển do F-Drones tự phát triển, giảm mạnh sự phụ thuộc vào linh kiện nước ngoài.

Nhiều bộ phận được in 3D, giúp chi phí sản xuất thấp và dễ dàng mở rộng sản xuất hàng loạt.

Ukraine 'khoe' drone đánh chặn tự động đầu tiên thế giới LITAVR của F-Drones thay đổi cuộc chơi phòng không. Ảnh: dev.ua

Hệ thống còn tích hợp camera và thuật toán thị giác máy tính tiên tiến để nhận diện, theo dõi và khóa mục tiêu tự động ở giai đoạn cuối (terminal guidance).

Theo kyivpost.com, so với các mẫu drone đánh chặn (interceptor) trước đây của Ukraine như P1-Sun Long hay Sting, LITAVR nổi bật ở mức độ tự chủ vượt trội.

Trong khi nhiều hệ thống chỉ hỗ trợ tự động một phần hoặc cần người vận hành liên tục điều khiển, LITAVR gần như tự vận hành toàn bộ chuyến bay sau khi nhận tọa độ.

Điều này không chỉ giảm tải cho lực lượng phòng không mà còn cho phép triển khai swarm (đàn drone) hiệu quả hơn trong các đợt tấn công quy mô lớn.

Công nghệ này đặc biệt hữu ích khi Nga tăng cường sử dụng drone Shahed giá rẻ để bão hòa hệ thống phòng thủ Ukraine.

Ảnh minh họa drone Shahed đang bị khóa mục tiêu tấn công. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine/thedefensepost.com

Theo nytimes.com, sự ra đời của LITAVR phản ánh chiến lược dài hạn của Ukraine trong việc kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa và sản xuất nội địa.

F-Drones không chỉ dừng lại ở nguyên mẫu (prototype) mà đã tiến hành thử nghiệm thực địa thành công và chuẩn bị tích hợp vào đơn vị chiến đấu.

Trong tương lai gần, công nghệ này có tiềm năng xuất khẩu hoặc hợp tác quốc tế, giúp các nước khác nâng cao khả năng phòng thủ trước mối đe dọa drone ngày càng phổ biến.

(Theo nytimes.com, kyivpost.com, newsukraine.rbc.ua)



