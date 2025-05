XEM CLIP:

Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được cử hành trọng thể từ 7h sáng 25/5.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì buổi lễ.

Khoảng 7h30, đoàn đưa tang rời nhà tang lễ.

Linh xa chở nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đi dọc phố Trần Thánh Tông và qua quảng trường Cách Mạng Tháng 8.

Đoàn xe trên phố Kim Mã lúc 8h02.

Đoàn xe đi qua khu vực các phố Vạn Phúc, Vạn Bảo

Di ảnh của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được rước vào nhà riêng làm lễ.

Sau đó, đoàn xe tiếp tục tiến thẳng về phía phố Liễu Giai.

Ngã tư Liễu Giai - Vạn Phúc lúc 8h14.

Linh xa rẽ vào phố Đào Tấn.

Linh xa ngang qua khu vực khách sạn Hanoi-Daewoo.

Đoàn xe đi qua cầu Nhật Tân lúc 8h30.

Sau hơn 1 giờ di chuyển qua các tuyến phố, đoàn xe tang lễ chở linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã đến sân bay Nội Bài.

Lực lượng an ninh có mặt xung quanh khu vực VIP A để bảo vệ nghiêm ngặt khu vực này. Do tính chất an ninh, an toàn đặc thù của sân bay, người dân không được đến gần cổng VIP A.

Trên sân bay, chuyên cơ A321 có mặt từ sáng sớm, sẵn sàng đón linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.