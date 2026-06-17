Link xem trực tiếp Bồ Đào Nha vs Congo:

Link xem trực tiếp trên VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Link xem trực tiếp trên VTV9 (giọng Nam Bộ): https://vtvgo.vn/channel/vtv9-1,39.html

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“Mỗi lần khoác lên mình chiếc áo này, chúng tôi đều cảm thấy niềm tự hào, niềm đam mê và tinh thần trách nhiệm như ngày đầu tiên”, Cristiano Ronaldo gửi thông điệp trước trận Bồ Đào Nha ra quân ở World Cup 2026.

Đối thủ Congo không thực sự mạnh. Bồ Đào Nha được nhận định có chiến thắng đầu tiên ở Bắc Mỹ.

“Trận tới, một chương mới sẽ bắt đầu. Chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều để đạt được khoảnh khắc này, và giờ là lúc cống hiến hết mình cho đất nước và cho tất cả cộng đồng người Bồ Đào Nha đã ủng hộ chúng tôi ở đây và trên toàn thế giới”, Ronaldo tiếp tục.

Ngôi sao 41 tuổi tự tin: “Hãy tin tưởng chúng tôi như chúng tôi tin tưởng chính mình!”.