“Chỉ cần Messi muốn, cậu ấy sẽ là người giỏi nhất”, HLV Lionel Scaloni hạnh phúc nhắc lại câu nói của trợ lý Pablo Aimar, đề cập đến phiên bản tốt nhất của siêu sao số 10, sau trận Argentina 3-0 Algeria, ra quân bảng J World Cup 2026.

Messi khiến cả làng bóng thế giới cảm thấy rằng, dường như mọi từ ngữ là không đủ để nói về anh. Ảnh: X Fabrizio Romano

Sáng 17/6 (giờ Hà Nội), Messi đã làm ngây ngất người hâm mộ bóng đá toàn cầu với màn trình diễn chói sáng, ghi 1 hat-trick giúp Argentina thắng giòn 3-0 Algeria.

“Điều đó được định nghĩa bởi phép màu của Leo”, HLV Scaloni cũng không còn lời nào để nói về học trò của mình.

Trong khi đó, thuyền trưởng của Algeria, Vladimir Petkovic cũng thốt lên 5 từ về Messi: “Đẳng cấp là mãi mãi”. Ông chỉ chú thích thêm: “Hôm nay, Argentina có 10 cú sút trúng đích, thì 7 là của Messi rồi”.

Đáng chú ý, ‘cỗ máy ghi bàn’ Erling Haaland, người cũng chơi rất hay ra quân World Cup, với cú đúp ở trận Na Uy 4-1 Iraq, diễn ra trước khi Messi và Argentina vào sân thi đấu, chỉ vài tiếng, cũng bị ‘cuốn’ vào sức hút của số 10 vĩ đại. Chân sút Man City thốt lên về đàn anh: “Messi thật điên rồ”.

'Quái vật' Haaland không khỏi thán phục về Messi. Ảnh: E.H

Với hat-trick vào lưới Algeria trong trận thứ 200 chơi cho Argentina (120 bàn), Messi nâng số pha lập công công tại World Cup lên con số 16, cùng Klose chiếm kỷ lục ghi bàn nhiều nhất tại các VCK của giải đấu.

Trên trang cá nhân của mình, Messi chia sẻ niềm vui với người hâm mộ, sau khởi đầu thuận lợi của Argentina: “Rất vui với khởi đầu tốt đẹp. Biết ơn vì sự ủng hộ và rất tự hào khi thấy tập thể này tiếp tục chiến đấu, cạnh tranh như đã làm suốt những năm qua”.

Trận đấu tiếp theo tại vòng bảng của Argentina và Messi là gặp Áo lúc 0h ngày 23/6, trước khi đấu Jordan (9h ngày 28/6).

(Nguồn VTV)