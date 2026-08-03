Link xem trực tiếp Campuchia vs Timor Leste

Link xem trực tiếp trên FPT Play:  https://fptplay.vn/su-kien/campuchia-timorleste-6a6881894a08cb3a684b6a5b?event=event&type=highlight 

Link xem trực tiếp trên VTV6:  https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html 

Link xem trực tiếp trên TV360: https://tv360.vn

HOwpbHla0AApTl9.jpg
Chủ nhà Campuchia quyết tâm giành 3 điểm - Ảnh: CPL

Đội hình dự kiến

Campuchia: Hul Kimhuy; Hikaru Mizuno, Vann Vit, Dimong, Phat Sokha; Yudai Ogawa, Alisher Mirzaev, Suhana; Iago Bento, Sieng Chanthea, Coulibaly.

Timor Leste: Dylan Niski; Eric Silva, Anizo Correia, Joao Varudo, Ryan Jom; Claudio Osorio, Ribeiro,  Arrarte; Zenivio, Joao Pedro, Joao Rangel.