Link xem trực tiếp Campuchia vs Timor Leste
Link xem trực tiếp trên FPT Play: https://fptplay.vn/su-kien/campuchia-timorleste-6a6881894a08cb3a684b6a5b?event=event&type=highlight
Link xem trực tiếp trên VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html
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Đội hình dự kiến
Campuchia: Hul Kimhuy; Hikaru Mizuno, Vann Vit, Dimong, Phat Sokha; Yudai Ogawa, Alisher Mirzaev, Suhana; Iago Bento, Sieng Chanthea, Coulibaly.
Timor Leste: Dylan Niski; Eric Silva, Anizo Correia, Joao Varudo, Ryan Jom; Claudio Osorio, Ribeiro, Arrarte; Zenivio, Joao Pedro, Joao Rangel.