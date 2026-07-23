Đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng bước vào hành trình bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026 với mục tiêu tiếp tục khẳng định vị thế số một khu vực. Thầy trò HLV Kim Sang Sik nằm ở bảng A cùng Indonesia, Singapore, Campuchia và Timor Leste, hứa hẹn đối mặt nhiều thử thách ngay từ vòng bảng.

Lịch thi đấu bảng A ASEAN Cup 2026

Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam sẽ ra quân gặp Timor Leste ngày 24/7 trên sân Chonburi (Thái Lan). Sau đó, đội lần lượt chạm trán Singapore (31/7), Indonesia (3/8) và Campuchia (7/8). Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết, trước khi tranh chức vô địch theo thể thức lượt đi và lượt về.

Các trận đấu của ASEAN Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên FPT Play và các kênh VTV, giúp người hâm mộ dễ dàng theo dõi toàn bộ hành trình của tuyển Việt Nam. Với lực lượng chất lượng cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, mục tiêu lớn nhất của thầy trò HLV Kim Sang Sik là lần đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vương Đông Nam Á.

Video giao hữu Việt Nam 4-0 Myanmar (nguồn: FPT Play)