Sau màn trình diễn ấn tượng tại Rajamangala, tuyển Việt Nam đang có lợi thế rất lớn trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 gặp Thái Lan. Chiến thắng 2-0 trên sân khách giúp đoàn quân của HLV Kim Sang Sik có quyền chủ động trong cuộc đua đến chức vô địch.

Tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội lớn để đăng quang ASEAN Cup 2026 trên sân nhà Mỹ Đình - Ảnh: V.A

Thái Lan chắc chắn sẽ phải chơi tấn công ngay từ đầu để tìm kiếm bàn thắng, nhưng đây cũng là con dao hai lưỡi khi họ có thể để lộ nhiều khoảng trống. Tuyển Việt Nam với khả năng chuyển trạng thái nhanh cùng hàng công giàu tốc độ hoàn toàn có thể tận dụng những cơ hội phản công.

Dù vậy, HLV Kim Sang Sik vẫn cần yêu cầu các học trò duy trì sự tập trung cao nhất, bởi Thái Lan là đội bóng giàu kinh nghiệm và luôn nguy hiểm trong những trận đấu quyết định.

Với lợi thế đang có, tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để đăng quang ASEAN Cup 2026 ngay trên sân nhà Mỹ Đình.