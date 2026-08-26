Đội hình xuất phát Việt Nam vs Thái Lan

Việt Nam: Patrik Lê Giang, Văn Hậu, Thành Chung, Xuân Mạnh, Văn Vĩ, Hoàng Đức, Thành Long, Tiến Anh, Hoàng Hên, Đình Bắc, Xuân Son. 

Thái Lan:  Chatchai Budprom, Waris Choolthong, Nattapong Sayriya, Manuel Bihr, Oussama Thiangkham, Chaiyaphon Otton, Seksan Ratree, Sarach, Kakana Khamyok, Yotsakorn Burapha, Teerasak Poeiphimai

*Bấm F5 để tiếp tục cập nhật diễn biến nóng trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Thái Lan...

26/08/2026 | 19:10

19h10

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Các khán đài sân Mỹ Đình đầy úp khán giả - Ảnh: SN
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26/08/2026 | 18:55

18h55

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Danh sách thi đấu trận chung kết lượt về 
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26/08/2026 | 18:45

18h45

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Đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam
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26/08/2026 | 18:20

18h20

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Cựu danh thủ Lê Công Vinh tháp tùng chiếc Cúp ASEAN Cup 2026 đến sân Mỹ Đình. Ảnh: SN
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26/08/2026 | 17:58

18h00

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ĐT Việt Nam mặc trang phục màu đỏ truyền thống trong trận chung kết lượt về - Ảnh: VFF
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26/08/2026 | 17:46

17h45

Video CĐV  nhuộm đỏ quảng trường sân Mỹ gần 3 tiếng trước trận đấu (thực hiện: Xuân Quý)

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CĐV nhuộm đỏ quảng trường sân Mỹ gần 3 tiếng trước trận đấu - Ảnh: SN
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26/08/2026 | 17:15

17h15

Thu gọn
26/08/2026 | 17:00

17h00

Thông tin lực lượng

Cả hai đội Việt Nam và Thái Lan đều đang có lực lượng tốt nhất ở trận chung kết lượt về này.

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26/08/2026 | 16:55

16h55

Sau màn trình diễn ấn tượng tại Rajamangala, tuyển Việt Nam đang có lợi thế rất lớn trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 gặp Thái Lan. Chiến thắng 2-0 trên sân khách giúp đoàn quân của HLV Kim Sang Sik có quyền chủ động trong cuộc đua đến chức vô địch.

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Tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội lớn để đăng quang ASEAN Cup 2026 trên sân nhà Mỹ Đình - Ảnh: V.A

Thái Lan chắc chắn sẽ phải chơi tấn công ngay từ đầu để tìm kiếm bàn thắng, nhưng đây cũng là con dao hai lưỡi khi họ có thể để lộ nhiều khoảng trống. Tuyển Việt Nam với khả năng chuyển trạng thái nhanh cùng hàng công giàu tốc độ hoàn toàn có thể tận dụng những cơ hội phản công.

Dù vậy, HLV Kim Sang Sik vẫn cần yêu cầu các học trò duy trì sự tập trung cao nhất, bởi Thái Lan là đội bóng giàu kinh nghiệm và luôn nguy hiểm trong những trận đấu quyết định.

Với lợi thế đang có, tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để đăng quang ASEAN Cup 2026 ngay trên sân nhà Mỹ Đình.

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