Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 2/10 - Division 1
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Ngày
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Giờ (VN)
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Bảng
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Trận đấu
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Trực tiếp
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02/10
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16:00
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Bảng B
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Việt Nam vs Pakistan
|FPT Play, TV360
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02/10
|
16:00
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Bảng B
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Thái Lan vs Philippines
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FPT Play, TV360
Link xem trực tiếp trận Việt Nam vs Pakistan:
Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da
Link xem trực tiếp trên FPT Play: https://fptplay.vn
Link xem trực tiếp trên TV360: https://tv360.vn
Link xem trực tiếp trận Thái Lan vs Philippines:
Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da
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