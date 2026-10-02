Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 2/10 - Division 1

Ngày

Giờ (VN)

Bảng

Trận đấu

Trực tiếp

02/10

16:00

Bảng B

Việt Nam vs Pakistan

 FPT Play, TV360

02/10

16:00

Bảng B

Thái Lan vs Philippines

 FPT Play, TV360

Link xem trực tiếp trận Việt Nam vs Pakistan:

Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da

Link xem trực tiếp trên FPT Play: https://fptplay.vn 

Link xem trực tiếp trên TV360: https://tv360.vn   

Link xem trực tiếp trận Thái Lan vs Philippines:

Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da

Link xem trực tiếp trên FPT Play: https://fptplay.vn 

Link xem trực tiếp trên TV360: https://tv360.vn   

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