FIFA ASEAN Cup 2026 khởi tranh với các trận đấu vòng bảng diễn ra từ ngày 25/9. Tại bảng A, Bangladesh gặp Malaysia lúc 16h, còn Indonesia đối đầu Singapore lúc 20h ngày 25/9.
Lượt trận tiếp theo diễn ra ngày 28/9 với Singapore gặp Bangladesh và Malaysia chạm trán Indonesia. Đến ngày 1/10, Indonesia đấu Bangladesh, trong khi Malaysia gặp Singapore.
Ở bảng B, đội tuyển Việt Nam ra quân gặp Philippines lúc 19h30 ngày 26/9. Sau đó, thầy trò đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu đáng chú ý với Thái Lan lúc 19h30 ngày 29/9, trước khi khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu Pakistan lúc 16h ngày 2/10.
Sau vòng bảng, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào chung kết. Trận tranh hạng ba và chung kết cùng diễn ra ngày 5/10. Việt Nam cần đạt kết quả tốt qua ba trận để cạnh tranh ngôi đầu bảng B.
Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 mới nhất - Division 1
|
Ngày
|
Giờ (VN)
|
Bảng
|
Trận đấu
|
Trực tiếp
|
25/09/2026
|
15:00
|
Bảng A
|
Bangladesh vs Malaysia
|
25/09/2026
|
19:00
|
Bảng A
|
Indonesia vs Singapore
|
26/09/2026
|
15:00
|
Bảng B
|
Pakistan vs Thái Lan
|
26/09/2026
|
19:30
|
Bảng B
|
Việt Nam vs Philippines
|
|
28/09/2026
|
15:00
|
Bảng A
|
Bangladesh vs Singapore
|
28/09/2026
|
18:30
|
Bảng A
|
Indonesia vs Malaysia
|
29/09/2026
|
15:00
|
Bảng B
|
Philippines vs Pakistan
|
29/09/2026
|
19:30
|
Bảng B
|
Việt Nam vs Thái Lan
|
|
01/10/2026
|
18:30
|
Bảng A
|
Indonesia vs Bangladesh
|
01/10/2026
|
18:30
|
Bảng A
|
Singapore vs Malaysia
|
02/10/2026
|
15:00
|
Bảng B
|
Thái Lan vs Philippines
|
02/10/2026
|
16:00
|
Bảng B
|
Việt Nam vs Pakistan
|