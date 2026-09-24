FIFA ASEAN Cup 2026 khởi tranh với các trận đấu vòng bảng diễn ra từ ngày 25/9. Tại bảng A, Bangladesh gặp Malaysia lúc 16h, còn Indonesia đối đầu Singapore lúc 20h ngày 25/9.

Lượt trận tiếp theo diễn ra ngày 28/9 với Singapore gặp Bangladesh và Malaysia chạm trán Indonesia. Đến ngày 1/10, Indonesia đấu Bangladesh, trong khi Malaysia gặp Singapore.

Ở bảng B, đội tuyển Việt Nam ra quân gặp Philippines lúc 19h30 ngày 26/9. Sau đó, thầy trò đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu đáng chú ý với Thái Lan lúc 19h30 ngày 29/9, trước khi khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu Pakistan lúc 16h ngày 2/10.

Sau vòng bảng, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào chung kết. Trận tranh hạng ba và chung kết cùng diễn ra ngày 5/10. Việt Nam cần đạt kết quả tốt qua ba trận để cạnh tranh ngôi đầu bảng B.

Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 mới nhất - Division 1