Theo báo cáo của Cốc Cốc, từ ngày 10/5 đến 28/6, giải vô địch bóng đá thế giới đã tạo nên một làn sóng quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ trong nước.

Lượng tìm kiếm các từ khóa chứa cụm từ "World Cup" kể từ ngày khai mạc đã tăng tới 1.550% so với một tháng trước đó. Đối với nhóm từ khóa chung về chủ đề "Bóng đá", mức tăng trưởng ghi nhận được là 480%.

Thống kê cho thấy, tổng lượng tìm kiếm thuộc top 1.000 từ khóa bóng đá đã đạt mốc 16,6 triệu lượt tính từ khi giải đấu bắt đầu đến hết vòng bảng.

Đáng chú ý, người xem có xu hướng tối ưu hóa việc theo dõi bằng cách ưu tiên cập nhật các thông tin theo thời gian thực.

Các cầu thủ được tìm kiếm nhiều nhất trên Cốc Cốc giai đoạn vòng bảng. Ảnh chụp màn hình

Trong số các nhóm nội dung, từ khóa liên quan đến “bảng xếp hạng & các bảng đấu” thu hút nhiều lượt tra cứu nhất với khoảng 4,9 triệu lượt (chiếm 29,4%).

Phân khúc “trận đấu & các cặp đối đầu” đứng thứ hai với khoảng 4,4 triệu lượt (chiếm 26,4%), tiếp theo là “lịch thi đấu” đạt khoảng 2 triệu lượt (chiếm 12,1%).

Riêng cụm từ “lịch thi đấu world cup 2026” trở thành từ khóa được người dùng tìm kiếm nhiều nhất trong toàn bộ chủ đề thể thao này.

Xu hướng dịch chuyển này cũng đẩy mức tương tác với tính năng chuyên biệt Cốc Cốc Football tăng mạnh 531% so với giai đoạn trước giải.

Bên cạnh thông tin giải đấu, các cổ động viên Việt Nam dành sự quan tâm rất lớn cho những ngôi sao hàng đầu toàn cầu.

Ở khía cạnh tập thể, các trận đấu có sự góp mặt của đội tuyển Bồ Đào Nha và Argentina sở hữu tỷ lệ tra cứu vượt trội.

Toàn bộ 3 trận đấu vòng bảng của Bồ Đào Nha và 2 trận đấu của Argentina đều nằm trong top 10 trận đấu được tìm kiếm nhiều nhất.

Ở khía cạnh cá nhân, Lionel Messi là cầu thủ dẫn đầu về lượng tìm kiếm trong suốt giai đoạn vòng bảng.

Các vị trí tiếp theo trong danh sách lần lượt gọi tên Cristiano Ronaldo, Neymar Junior, Erling Haaland, Kylian Mbappe và tài năng trẻ Lamine Yamal.