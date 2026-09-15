Theo Koreaboo, ca sĩ Lisa - thành viên nhóm BlackPink - lần đầu trực tiếp lên tiếng xin lỗi về đoạn video gây tranh cãi từ thời còn là thực tập sinh tại YG Entertainment, trong đó cô cùng các thành viên sử dụng một từ ngữ mang tính phân biệt chủng tộc khi tập rap. Tình tiết này được hé lộ trong phim tài liệu Always Lalisa, vừa công chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Toronto (TIFF) cùng ngày.

Đoạn video được cho là ghi lại cảnh Lisa, Jennie và Rosé biểu diễn trong một buổi đánh giá thực tập sinh nội bộ tại YG hơn 10 năm trước - trước khi BlackPink debut năm 2016 - bị rò rỉ vào cuối tháng 3/2025, ngay trước thềm buổi biểu diễn solo của Lisa tại lễ hội âm nhạc Coachella. Sự việc nhanh chóng gây bão mạng xã hội và kéo theo làn sóng chỉ trích nhắm vào cả nhóm.

Lisa của nhóm BlackPink. Ảnh: Instagram

Trong cuộc phỏng vấn với Variety, Lisa thẳng thắn nhận trách nhiệm: "Tôi thực sự phải xin lỗi. Tôi là người Thái Lan và lớn lên ở Thái Lan, lúc đó không có sự giáo dục về vấn đề này nên tôi đã không biết". Cô cho biết sau khi được tiếp cận kiến thức đầy đủ hơn, bản thân nhận ra sai lầm và khẳng định sẽ không bao giờ lặp lại.

Lisa kể thời điểm video bị phát tán trùng với giai đoạn cô chuẩn bị cho một trong những cột mốc quan trọng nhất của sự nghiệp solo. Cô thừa nhận từng rất buồn vì muốn toàn tâm cho phần trình diễn nhưng "có những việc xảy đến không thể kiểm soát" dù vậy đã cố gắng vượt qua để hoàn thành buổi diễn.

Theo Sports Khan (Hàn Quốc), phim tài liệu còn hé lộ tình tiết đáng chú ý phía sau hậu trường: ê-kíp quản lý hiện tại của Lisa là LLOUD từng muốn phát đi tuyên bố chính thức ngay sau khi video rò rỉ nhưng bị YG Entertainment - công ty quản lý BlackPink giai đoạn đó - ngăn cản. Người phát tán đoạn video bị cáo buộc đã đưa ra lời đe dọa tính mạng, khiến các bên liên quan quyết định không đẩy sự việc đi xa hơn vào thời điểm đó.

Việc Lisa chọn đúng dịp ra mắt phim tài liệu để chính thức đối diện lại scandal cũ nhận nhiều phản hồi trái chiều. Nhiều người hâm mộ đánh giá cao việc Lisa chủ động nhận lỗi, giải thích rõ bối cảnh thay vì né tránh hoặc đổ lỗi.

Always Lalisa ghi lại hành trình của Lisa - thực tập sinh nước ngoài đầu tiên gây tiếng vang tại YG Entertainment trước khi trở thành một trong 4 thành viên BlackPink. Phim dự kiến khởi chiếu rạp từ ngày 12/10.

Lisa trong sự kiện Liên hoan phim quốc tế Toronto ở Canada:

Minh Phi

Ảnh: Tư liệu, video: TikTok