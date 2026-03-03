Điểm dừng chân cho mọi nhu cầu

Từ thai kỳ đến những năm đầu đời của trẻ, những thay đổi sinh lý đặt ra yêu cầu chăm sóc rất riêng cho cả mẹ và bé. Little Étoile tiếp cận việc chăm sóc theo hướng toàn diện, với quan điểm rằng sự hỗ trợ hiệu quả cần được thiết kế phù hợp, cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên sự hiểu biết sâu sắc về từng giai đoạn cuộc sống.

Thay vì cung cấp các giải pháp riêng lẻ theo nhu cầu từng thị trường, Little Étoile phát triển một hệ sinh thái xuyên suốt từ dinh dưỡng tới chăm sóc cá nhân, từ khi mẹ mang thai đến khi con đi lớp. Cách tiếp cận này phản ánh năng lực nghiên cứu và sản xuất theo chiều sâu chuyên môn của Max Biocare - công ty dược phẩm uy tín tại Úc, đơn vị sở hữu thương hiệu Little Étoile. Qua đó, các dòng sản phẩm hướng đến mục tiêu sức khỏe bền vững lâu dài và đón đầu xu hướng thay vì chạy theo các trào lưu tiêu dùng ngắn hạn.

Các dòng sản phẩm Little Étoile

Đón đầu xu hướng tiêu dùng "sạch và xanh"

Cùng với xu hướng tiêu dùng hiện đại hướng tới hiệu quả chuyên biệt và an toàn, Little Étoile cũng chú trọng bảo vệ môi trường thông qua hoạt động sản xuất có trách nhiệm và đề cao yếu tố bền vững.

Sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ em được công ty cam kết ưu tiên dùng nguồn sữa bò ăn cỏ 100% thay vì sữa của bò ăn thức ăn tinh chế, góp phần giảm phát thải gián tiếp vì không diễn ra hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Bò ăn cỏ cho nguồn dinh dưỡng lành mạnh và bảo vệ môi trường. Ảnh: Shutter stock

Đại diện đơn vị phân phối sản phẩm tại Việt Nam – công ty Hiệp Thuận Phát cho biết: Dòng sản phẩm chăm sóc ngoài da thay vì sử dụng các công thức cũ như dầu khoáng (sản phẩm phụ của ngành công nghiệp dầu mỏ, tác động tiêu cực tới môi trường) hay chất làm sạch mạnh (SLS), Little Étoile ưu tiên các thành phần cao cấp có nguồn gốc tự nhiên, như dầu thực vật giàu acid béo Omega, Cúc La Mã từ công viên nghiên cứu Max Biocare research Park hay đặc biệt hơn là mật ong thảo dược khai thác từ chính Vịnh Manuka- nơi Max Biocare bảo tồn loài ong.

Công viên nghiên cứu Max Biocare. Ảnh: Max Biocare

Quy trình sản xuất đóng gói cũng ưu tiên bao bì làm từ vật liệu có khả năng tái chế, nguyên liệu trải qua quá trình sàng lọc dữ liệu đảm bảo không ghi nhận tác động tiêu cực cho đất, nước và sinh vật trong môi trường nước. Đó là minh chứng rõ nét của Little Étoile cũng như Max Biocare trong việc nỗ lực bảo vệ môi trường cho hôm nay và thế hệ tương lai.

Ứng dụng nghiên cứu khoa học và hệ thống quản lý tích hợp

Theo công ty Max Biocare, Little Étoile được phát triển trong mô hình tích hợp của Max Biocare, nơi nghiên cứu, xây dựng công thức và phát triển sản phẩm được kết nối trong cùng một hệ sinh thái với sự vận hành của đội ngũ các nhà khoa học hơn 25 năm chuyên môn về dược phẩm và dinh dưỡng. Nguyên liệu được chọn lọc từ các nhà cung cấp uy tín; quá trình sản xuất diễn ra tại các nhà máy đạt chuẩn GMP với hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Tất cả các sản phẩm của Little Étoile đều được kiểm nghiệm từng lô, trước khi ra thị trường nhằm đảm bảo an toàn theo quy định hiện hành

Hệ thống quản lý chất lượng Little Étoile

Mô hình quản lý xuyên suốt từ đầu vào đến thành phẩm cho phép Little Étoile duy trì tính minh bạch, sự nhất quán và trách nhiệm - những yếu tố ngày càng được người tiêu dùng và đối tác bán lẻ coi trọng, đặc biệt trong ngành chăm sóc sức khỏe mẹ và bé cao cấp.

Với cam kết chỉ duy nhất một công thức chất lượng cao từ Úc đi đến mọi thị trường, sản phẩm của Litle Étoile được đón nhận không chỉ tại thị trường Úc mà còn được yêu thích bởi người tiêu dùng tại các quốc gia châu Á như Singapore, Hàn Quốc, Malaysia,...Tại Việt Nam, sản phẩm của Little Étoile có mặt tại hơn 1000 hệ thống mẹ và bé trên toàn quốc cũng như trên không gian mua sắm trực tuyến.

