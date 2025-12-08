Live concert See the light của Mỹ Tâm đánh dấu bước tiến mới trong ngành công nghiệp âm nhạc Việt Nam khi áp dụng tiêu chuẩn sản xuất đẳng cấp quốc tế.

Theo đại diện nữ ca sĩ, đây là liveshow cá nhân có quy mô lớn nhất Việt Nam, đánh dấu tiêu chuẩn mới về sản xuất và trải nghiệm concert của khán giả. Hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng, tổ chức được đầu tư ở quy mô “khủng” chưa từng có đối với một liveshow cá nhân tại Việt Nam.

Hệ thống sân khấu và màn hình LED khổng lồ

Điểm nhấn đặc biệt của concert chính là hệ thống màn hình LED với tổng diện tích lên tới 1.650m2. Công nghệ hiển thị độ phân giải cao này đảm bảo hàng chục nghìn khán giả ở mọi góc độ trong SVĐ Mỹ Đình đều có thể thưởng thức trọn vẹn từng khoảnh khắc biểu diễn của nữ ca sĩ.

Sân khấu chính được thiết kế với bề ngang vượt mức 75m, kết hợp với đường catwalk kéo dài hơn 40m vươn ra giữa khu vực khán giả. Kiến trúc này không chỉ mở rộng không gian biểu diễn cho Mỹ Tâm, ban nhạc và vũ đoàn mà còn tạo điều kiện cho những màn tương tác gần gũi giữa nghệ sĩ và người hâm mộ.

Thiết kế sân khấu mở với catwalk dài là xu hướng phổ biến tại các concert quốc tế của những ngôi sao hàng đầu thế giới như Taylor Swift, Beyoncé hay Coldplay. Việc Mỹ Tâm áp dụng mô hình này cho thấy tham vọng nâng tầm trải nghiệm concert tại thị trường Việt Nam.

Sân khấu live concert Mỹ Tâm ở SVĐ Mỹ Đình.

Âm thanh - ánh sáng đạt chuẩn quốc tế

Nhiều ngày qua, đội ngũ kỹ thuật lắp đặt, tinh chỉnh hệ thống âm thanh và ánh sáng. Mỗi chi tiết từ vị trí đặt loa, góc chiếu sáng, đến hiệu ứng đồ họa đều được tính toán và kiểm tra tỉ mỉ nhằm đảm bảo sự đồng nhất và hoàn hảo trong suốt chương trình.

Hệ thống âm thanh được nhập khẩu từ các thương hiệu hàng đầu thế giới, với công suất đủ phủ sóng rõ nét cho toàn bộ không gian rộng lớn của SVĐ Mỹ Đình (sức chứa khoảng 40.000 người). Đồng thời, công nghệ xử lý âm thanh hiện đại giúp đảm bảo chất lượng nghe tốt nhất cho từng vị trí khán giả, từ hàng ghế VIP gần sân khấu cho đến các khu vực xa nhất.

Đội ngũ thiết kế ánh sáng hứa hẹn tạo ra một "bản giao hưởng ánh sáng" với hàng trăm đèn moving head, đèn LED, laser và các thiết bị chiếu sáng hiện đại khác. Mỗi bài hát sẽ được kết hợp với một bảng màu và hiệu ứng ánh sáng riêng biệt, tạo nên trải nghiệm thị giác đa chiều cho khán giả.

Hơn 1.000 nhân sự bao gồm kỹ thuật viên, công nhân xây dựng, chuyên gia giám sát và nhân viên vận hành thực hiện concert.

Đội ngũ hơn 1.000 người và 14 ngày thi công liên tục

Để hiện thực hóa một concert tầm cỡ, ban tổ chức huy động đội ngũ hơn 1.000 nhân sự bao gồm kỹ thuật viên, công nhân xây dựng, chuyên gia giám sát và nhân viên vận hành. Tất cả đã làm việc liên tục trong suốt 14 ngày để đảm bảo tiến độ lắp đặt cũng như kiểm tra an toàn kỹ thuật ở mức cao nhất.

Với mức đầu tư đã công bố, See the light được kỳ vọng sẽ mang đến một trải nghiệm toàn diện vượt xa khái niệm truyền thống về một đêm nhạc. Đây sẽ là sự kết hợp hoàn hảo giữa âm nhạc, nghệ thuật thị giác, công nghệ và cảm xúc.

Ngoài phần trình diễn của Mỹ Tâm với những ca khúc đình đám trong sự nghiệp hơn 25 năm, concert còn hứa hẹn mang đến những tiết mục đặc biệt với sự tham gia của khách mời bí ẩn, vũ đoàn chuyên nghiệp và dàn nhạc sống quy mô lớn.

Mỹ Tâm tập luyện cho live concert:

