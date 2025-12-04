Mỹ Tâm kỳ vọng khoảnh khắc đồng ca chưa từng có tại SVĐ Mỹ Đình

Mỹ Tâm vừa tung đoạn mở đầu 38 giây của bản nhạc See the light - sản phẩm mới của chính cô dành riêng cho đêm nhạc cùng tên. Thông điệp của sáng tác xoay quanh việc giữ vững lòng tin, kiên trì với ước mơ và khám phá nguồn sáng nội tại.

Ca sĩ Mỹ Tâm.

Phần âm nhạc mang đậm phong cách pop-rock cuốn hút ngay từ những nốt đầu. Trên fanpage, Mỹ Tâm bày tỏ sự mong đợi về màn hòa giọng đồng thanh hoành tráng từ 40.000 người tại SVĐ Mỹ Đình vào ngày 13/12 sắp tới.

Liên quan đến show diễn sắp tới, phía Mỹ Tâm tiết lộ ngoài yếu tố âm thanh, chương trình còn chú tâm đặc biệt đến trải nghiệm thị giác và nghệ thuật trình diễn tổng thể. Thiết kế chiếu sáng được kiến tạo để truyền tải đa dạng cung bậc tình cảm từ trầm lắng đến sôi động.

Mỹ Tâm hé lộ ca khúc mới:

Maitinhvi chiến thắng Wonderfunk 9

Vũ công Maitinhvi vừa tỏa sáng với ngôi vị cao nhất hạng mục locking tại Wonderfunk 9, vượt qua những tên tuổi đến từ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga và Tây Ban Nha. Wonderfunk là cuộc thi nhảy lâu năm với uy tín cao, tập hợp các nghệ sĩ chuyên về dòng funkstyle. Thành tích này đánh dấu bước ngoặt khi Maitinhvi tái xuất trên sân khấu thi đấu sau Chị đẹp đạp gió rẽ sóng.

Xuyên suốt vòng tranh tài, Maitinhvi thể hiện sự vững vàng với những động tác locking chuẩn mực, sự đồng điệu với âm nhạc và khả năng chiếm lĩnh không gian biểu diễn. Điểm mạnh giúp cô tạo dấu ấn chính là tinh thần tự do trong ứng tác.

Vũ công Maitinhvi.

Cô tự hào chia sẻ điều hãnh diện nhất không phải chiến thắng mà là niềm vui khi được đứng trên sàn đấu một lần nữa, chứng tỏ một người cống hiến cho hip hop vẫn không ngừng hoàn thiện và quyết tâm mang street dance đến công chúng dưới diện mạo đổi mới.

Maitinhvi biểu diễn:

Minh Dũng

Ảnh, video: BTC