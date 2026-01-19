Bạn đọc hỏi: Trên mạng xã hội Facebook gần đây xuất hiện tình trạng nhiều người livestream “bắt quả tang ngoại tình”, công khai hình ảnh, lời nói của người bị cho là có quan hệ bất chính. Hành vi này có vi phạm pháp luật hay không?

Giải đáp vấn đề trên, luật sư Lê Văn Kiên, Trưởng văn phòng luật sư Ánh sáng Công lý cho biết, xét dưới góc độ pháp lý, hành vi livestream ''bắt quả tang ngoại tình'' trên Facebook có thể vi phạm pháp luật và kéo theo trách nhiệm dân sự, hành chính, thậm chí là hình sự, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm.

Theo luật sư Kiên, việc xử lý hành vi ngoại tình phải được thực hiện theo trình tự, thủ tục pháp luật, không cho phép tự ý xâm phạm quyền của cá nhân đối với hình ảnh, quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín và quyền về đời sống riêng tư.

Ảnh minh họa.

Luật sư phân tích, hành động livestream thường đồng nghĩa với việc ghi hình, sử dụng và phát tán hình ảnh đời sống riêng tư của cá nhân trên không gian mạng với phạm vi lan truyền rất rộng. Khoản 1, Điều 32 Bộ luật Dân sự 2015 quy định, việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý, trừ một số trường hợp đặc biệt do luật quy định.

Việc quay và phát trực tiếp hình ảnh của người khác trong tình huống nhạy cảm như bắt quả tang ngoại tình, khi không có sự đồng ý của người bị quay, là hành vi xâm phạm trực tiếp quyền của cá nhân đối với hình ảnh, dù người đó có hành vi sai trái trong quan hệ hôn nhân.

Về trách nhiệm dân sự, người bị quay, phát tán hình ảnh, clip livestream trái phép có quyền yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi xâm phạm. Bên cạnh đó, người bị xâm phạm cũng có thể khởi kiện ra tòa án để buộc người vi phạm xin lỗi, cải chính công khai; buộc chấm dứt hành vi vi phạm và yêu cầu bồi thường thiệt hại về vật chất và tinh thần (nếu có).

Về xử phạt hành chính, khoản 1, Điều 84 Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định, người nào có hành vi thu thập, sử dụng thông tin cá nhân khi chưa có sự đồng ý của chủ thể thông tin về phạm vi và mục đích thu thập và sử dụng thông tin đó thì bị phạt tiền từ 10-20 triệu đồng.

Về xử lý hình sự, trường hợp người thực hiện hành vi đăng tải, phát tán hình ảnh của người khác khi chưa được sự đồng ý, nếu hành vi đó xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm và gây hậu quả nghiêm trọng cho người bị hại, thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội ''Làm nhục người khác'' theo quy định tại Điều 155 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

"Như vậy, việc livestream bắt quả tang ngoại tình trên Facebook không phải là cách thức giải quyết phù hợp với quy định của pháp luật. Người thực hiện hành vi có thể phải đối mặt với trách nhiệm dân sự, hành chính hoặc hình sự tùy thuộc vào từng tình huống cụ thể. Trong trường hợp này, hành vi của người ngoại tình (nếu có) được xem là tình tiết giảm nhẹ cho người livestream", luật sư Kiên nhấn mạnh.