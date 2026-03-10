Tối ngày 8 và 9/3, trang Facebook Đình Tuấn Store đang livestream kêu gọi mọi người chơi tài xỉu bất ngờ xuất hiện trên Reels theo dạng “được tài trợ” của nhiều người dùng Facebook.

Livestream dụ dỗ chơi tài xỉu trên facebook. Ảnh chụp màn hình

Theo đó, người livestream là nam giới không hiện mặt, tay cầm điện thoại với hình ảnh tài khoản của một ngân hàng lên đến 10 tỷ đồng và hoạt động chuyển khoản ra vào liên tục, kêu gọi giúp đỡ mọi người có thể làm giàu nhanh chóng bằng cách chuyển tiền vào để tham gia chơi tài xỉu. Đối tượng này khẳng định mình sẽ chơi hộ, chắc chắn thắng và ban phát lộc cho những người gặp khó khăn.

Ngay sau đó, trên màn hình livestream tiếp tục xuất hiện các facebook trong vai trò người tham gia nhờ giúp đỡ và những người này tiến hành đưa hình ảnh các lệnh đã chuyển tiền từ các ngân hàng vào tài khoản của đối tượng livestream.

Sau khi nhận tiền vào tài khoản được báo trên điện thoại, đối tượng này bắt đầu tiến hành chơi game tài xỉu trên màn hình máy tính và chọn tài hoặc xỉu, kết quả các viên xúc xắc đều ra chính xác với lựa chọn đó và giành chiến thắng.

Đối tượng này sau đó tiến hành mở danh sách người đã tham gia phiên chơi vừa rồi và tiến hành chuyển khoản số tiền gấp 10 lần vào tài khoản người tham gia.

Chẳng hạn người chơi chuyển khoản 3 triệu sẽ nhận ngay 30 triệu và hành động chuyển khoản này được làm một cách minh bạch trên livestream.

Rất nhiều người nếu không tỉnh táo khi xem livestream này sẽ dễ dàng chuyển tiền cho đối tượng vì cảm thấy kiếm tiền quá dễ. Tuy nhiên, đây là một hình thức lừa đảo không mới, đã xuất hiện từ năm 2025 đến nay trên Facebook.

Một lệnh chuyển tiền giả mạo được thực hiện trên sóng livestream. Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, tháng 9/2025, Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt một nhóm đối tượng sử dụng hành vi tương tự đến chiếm đoạt 15 tỉ đồng, đồng thời đưa ra cảnh báo rộng rãi đến người dùng để tránh bị lừa đảo.

Theo đó, các đối tượng này sẽ thu mua các fanpage Facebook được rao bán trên mạng, sau đó tiến hành các livestream tài xỉu trực tuyến kêu gọi mọi người đưa chúng chơi hộ và cam kết lợi nhuận gấp 5 đến 10 lần và chắc chắn thắng.

Trong các phiên live này một đối tượng sẽ tiến hành comment tạo các tương tác và đưa ra các hoá đơn chuyển tiền giả từ các ngân hàng để tạo sự tin tưởng cho người dùng.

Khi người tham gia phiên live đưa tiền cho đối tượng, chúng sẽ tạo ra các kèo thắng giải, người tham gia muốn rút tiền về sẽ bị kêu gọi đóng các khoản phí để xác nhận.

Lúc này, những kẻ lừa đảo sẽ bắt các lỗi sai nội dung để yêu cầu họ chuyển tiếp và khi nhận tiền sẽ chặn người tham gia để chiếm đoạt.

Sau khi xong việc, các đối tượng lừa đảo sẽ bỏ fanpage vừa tiến hành livestream và chuyển sang các fanpage khác để tiếp tục lừa đảo.

Theo anh Nguyễn Hoàng Nam, một người đang làm các dịch vụ liên quan đến Facebook tại TPHCM, cho biết các đối tượng này hoạt động khá chuyên nghiệp và còn bỏ tiền ra mua quảng cáo để tạo tương tác và giúp phiên live hiện lên trên nhiều tường của người dùng.

Ở đây, người dùng khi thấy các đối tượng đưa ra tài khoản có số tiền lên đến 10 tỷ đồng và diễn trò như trên sẽ thấy kiếm tiền quá dễ, nảy lòng tham vào chơi và bị lừa.

“Tiền không dễ kiếm và thực tế các trò cờ bạc trên Facebook từ trước đến nay đa phần là lừa đảo, vì thế người dùng cần cẩn thận để tránh mất tiền oan”, anh Nam cảnh báo.