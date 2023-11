Nói dối kinh doanh bất động sản để vay tiền

Khoảng tháng 2/2022, Trần Thị Trúc My (SN 1998, trú tại thôn Bình Hòa, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) tổ chức đám cưới với anh H.V.L. (SN 1992, xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông).

Đối tượng Trần Thị Trúc My bị bắt giữ sau khi lừa chồng, bố chồng và một số người khác gần 17 tỷ đồng.

Sau khi cưới, My nói với bố chồng là ông H.X.L. (SN 1966) rằng bản thân đang kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và TP.HCM.

My hỏi ông H.X.L. nếu có nguồn vốn nào thì có thể vay mượn giúp My làm ăn kiếm lời, khi nào chốt xong sẽ trả lại đầy đủ.

Từ tháng 3/2022, ông H.X.L. đã nhiều lần chuyển tiền cho My mượn để làm ăn thông qua các tài khoản ngân hàng của My.

Nhận tiền xong, My có dùng để mua bán đất, nếu vụ nào có lời thì My vẫn gửi tiền về để bố chồng trả tiền lãi đã vay cho My.

Cũng trong thời gian này, My tham gia chơi các trò chơi cá cược trên ứng dụng FB88.com.

Từ tháng 8/2022, My không còn kinh doanh bất động sản, không phát sinh bất kỳ giao dịch mua bán đất nào, cũng không còn bất cứ hoạt động kinh doanh, mua bán gì để phát sinh lợi nhuận.

Tuy nhiên, My vẫn đưa ra thông tin gian dối còn kinh doanh bất động sản để những người khác tin tưởng và tiếp tục chuyển tiền cho vay, trong đó có chồng của My.

Khi nhận được tiền, My không thực hiện việc kinh doanh bất động sản mà sử dụng vào mục đích chơi cờ bạc online trên ứng dụng FB88.com và trả gốc, lãi xoay vòng hoặc tiêu xài cá nhân...

Từ tháng 2/2022 đến tháng 3/2023, ông H.X.L. đến xã Hòa Phú (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) chuyển cho My tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Ngoài ra, My còn nhận tiền của những người khác: 9 tỷ đồng của anh P.V.L., hơn 1,2 tỷ đồng của anh H.V.L. (chồng My); 700 triệu đồng của anh N.T.T. và 750 triệu đồng của bà H.T.L.

Làm hợp đồng giả mua bán đất để che mắt

Trong tháng 1/2023, ông H.X.L. tới sinh sống chung với vợ chồng My tại TP.HCM. Ông H.X.L. bảo My trả lại tiền để ông trả cho những người mà ông đã vay giúp My để làm ăn. Tuy nhiên, My nói dối bố chồng rằng mình làm ăn kinh doanh thua lỗ và bị người khác lừa tiền.

Thấy bố chồng vẫn nhiều lần hỏi về số tiền, My tiếp tục nói dối đang còn một số bất động sản ở TP. Thủ Đức và sẽ bán đi để trả nợ.

Đối tượng Trần Thị Trúc My tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Để che mắt bố chồng, My đã tự soạn thảo ra một số hợp đồng giả mua bán, đặt cọc đất để ông H.X.L. tin tưởng rằng My đang có khả năng khắc phục lại số tiền mà ông đã vay mượn cho My.

Trước đó, do bị thúc giục đòi tiền, trong tháng 10/2022, My cũng sử dụng 1 hợp đồng đặt cọc giả với nội dung thỏa thuận bán lô đất ở Đồng Nai để lừa các nạn nhân.

Vào cuộc điều tra, công an xác định đây là những hợp đồng do My làm giả để đưa các nạn nhân xem và tin tưởng rằng My đã bị lừa trong quá trình làm ăn dẫn đến việc chưa có khả năng trả lại tiền.

My đã bị chồng, bố chồng và một số người khác tố cáo về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hiện nay, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt giam Trần Thị Trúc My để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".