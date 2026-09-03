LivWell và Ngân hàng CIMB Việt Nam hợp tác để cùng giới thiệu và thúc đẩy các sản phẩm tài chính tích hợp bảo hiểm đến gần hơn tới khách hàng

Xu hướng mới: Khi chi tiêu gắn liền với bảo vệ sức khỏe

Trong lối sống hiện đại, sự “giàu có” không chỉ nằm ở khả năng chi tiêu hay tích lũy tài sản, mà còn ở khả năng duy trì sức khỏe với sự chủ động và sự an tâm trong cuộc sống. Từ định hướng đó, LivWell và Ngân hàng CIMB Việt Nam (CIMB) hợp tác giới thiệu một cách tiếp cận mới cho sản phẩm thẻ tín dụng: xem sức khỏe thể chất như một phần của giá trị tài chính cá nhân.

Giải pháp tài chính đồng hành cùng phong cách sống khỏe

Chương trình hợp tác "Chi nhẹ nhàng - Sống vững vàng" giữa LivWell và Ngân hàng CIMB Việt Nam

Với hệ sinh thái bảo hiểm và phúc lợi nhân sự lấy sức khỏe làm trọng tâm, LivWell tin rằng sức khỏe tài chính là một phần quan trọng của sự an yên toàn diện - nền tảng cho sự hợp tác cùng CIMB, nhằm mang đến một sản phẩm nơi các quyền lợi tài chính và bảo vệ cùng song hành trong một hành trình trải nghiệm liền mạch.

Thông qua chương trình “Chi nhẹ nhàng - Sống vững vàng”, khách hàng có thể đăng ký Thẻ Tín dụng CIMB REVI qua ứng dụng OCTO by CIMB, sử dụng mã khuyến mãi “LW” để kích hoạt quyền lợi. Các ưu đãi nổi bật bao gồm hoàn tiền tới 20% trên tổng chi tiêu trong kỳ sao kê - tối đa 24 triệu VNĐ/năm.

Đặc biệt, khi chi tiêu tối thiểu 1 triệu VNĐ trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành thẻ, khách hàng được nhận thêm Bảo hiểm tai nạn cá nhân LivWell với mức bảo vệ 100 triệu VNĐ. Khách hàng có thể kích hoạt và quản lý hợp đồng bảo hiểm trực tiếp tại mục “My Policy” trên ứng dụng LivWell.

Đại diện LivWell, bà Đỗ Bích Ngà, Phó Tổng Giám đốc LivWell tại Việt Nam, chia sẻ: “Tại LivWell, chúng tôi tin rằng bảo hiểm cần trở nên gần gũi, thiết thực và dễ tiếp cận hơn với người dùng. Sự hợp tác cùng Ngân hàng CIMB Việt Nam là một bước tiến quan trọng trong hành trình đưa các quyền lợi bảo vệ đến gần hơn với những lựa chọn tài chính hằng ngày, giúp người dùng không chỉ quản lý tài chính hiệu quả hơn mà còn có thêm sự an tâm trong cuộc sống”.

Bà Đỗ Bích Ngà, Phó Tổng Giám Đốc LivWell tại Việt Nam

Sự hợp tác này cũng thể hiện định hướng chung của LivWell trong việc mở rộng hệ sinh thái bảo hiểm và sức khỏe, nơi người dùng có thể tiếp cận các giải pháp bảo vệ không chỉ thông qua những sản phẩm bảo hiểm truyền thống, mà còn qua các hoạt động, thói quen và nhu cầu thực tế trong đời sống.

Về phía CIMB, chương trình góp phần gia tăng giá trị cho người dùng Thẻ tín dụng CIMB REVI thông qua việc kết hợp các ưu đãi tài chính với quyền lợi bảo hiểm cá nhân trong cùng một trải nghiệm. Điều này góp phần giúp sản phẩm thẻ trở nên thiết thực hơn, đặc biệt với nhóm khách hàng quan tâm đến chi tiêu thông minh, ưu đãi hoàn tiền và các quyền lợi bảo vệ đi kèm.

Đại diện Ngân hàng CIMB Việt Nam, bà Lê Thị Hồng Trang, Giám đốc Khối Khách hàng Cá nhân & Doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho biết: “Chúng tôi hiểu rằng thế hệ người tiêu dùng hiện đại luôn tìm kiếm sự cân bằng giữa tận hưởng cuộc sống và an tâm tài chính. Thông qua dòng thẻ CIMB REVI kết hợp cùng giải pháp của LivWell, CIMB mong muốn loại bỏ những rào cản chi phí và mang đến sự minh bạch tối đa. Khách hàng giờ đây có thể tự tin chi tiêu, đồng thời tận hưởng các đặc quyền về tài chính và bảo vệ sức khỏe một cách tự nhiên nhất trong cuộc sống hàng ngày.”

Với thông điệp “Chi nhẹ nhàng - Sống vững vàng”, LivWell và CIMB kỳ vọng mang đến cho người dùng một lựa chọn mới trong quản lý tài chính cá nhân: chi tiêu nhẹ nhàng hơn, nhận thêm những giá trị thiết thực và từng bước xây dựng sự bảo vệ bền vững cho bản thân.

Người dùng có thể tìm hiểu thêm về chương trình “Chi nhẹ nhàng - Sống vững vàng” cùng LivWell và CIMB tại: https://www.livwell.vn/lead/cimb-card

Ngân hàng CIMB Việt Nam là thành viên của CIMB Group, một trong những tập đoàn ngân hàng hàng đầu ASEAN với mạng lưới hiện diện tại nhiều thị trường trong khu vực. Tại Việt Nam, CIMB không ngừng đổi mới để mang đến các giải pháp tài chính và ngân hàng số hiện đại, giúp khách hàng tiếp cận dịch vụ ngân hàng một cách thuận tiện, minh bạch và phù hợp với nhu cầu của cuộc sống hiện đại.

LivWell là công ty bảo hiểm và phúc lợi doanh nghiệp lấy sức khỏe và lối sống làm trọng tâm, cam kết mang bảo hiểm đến gần hơn với cuộc sống thường nhật, một cách dễ tiếp cận, thiết thực và gắn liền với đời sống. LivWell hợp tác cùng các đơn vị bảo hiểm được cấp phép tại Việt Nam, bao gồm Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long, để mang đến danh mục các sản phẩm bảo hiểm thiết thực cho các doanh nghiệp và cá nhân. Thông qua nền tảng LivWell và mạng lưới đối tác đa dạng, LivWell đồng hành cùng các doanh nghiệp và người lao động trong hành trình xây dựng lối sống khỏe mạnh hơn, chủ động hơn và an toàn hơn.

(Nguồn: LivWell)