Việc đạt được cột mốc này khẳng định cam kết của LIXIL trong việc tiếp tục thúc đẩy khả năng cải thiện điều kiện vệ sinh trên toàn thế giới và là mục tiêu trọng tâm của trụ cột Vệ sinh và Vệ sinh cá nhân Toàn cầu trong Chiến lược Tác động của LIXIL, được đặt ra từ năm 2016.

Điều kiện vệ sinh an toàn vẫn là một trong những thách thức toàn cầu cấp bách nhất hiện nay. Khoảng 3,4 tỷ người vẫn chưa được tiếp cận hệ thống vệ sinh được quản lý an toàn, trong đó có 354 triệu người vẫn phải đi vệ sinh ngoài trời. Bên cạnh đó, khoảng 1,7 tỷ người không có các dịch vụ vệ sinh cá nhân cơ bản tại nhà. Cái giá phải trả đối với con người là vô cùng nghiêm trọng: mỗi ngày có hơn 1.000 trẻ em dưới 5 tuổi tử vong do các bệnh lây lan từ nguồn nước uống không an toàn, điều kiện vệ sinh kém và thiếu vệ sinh cá nhân.

Những thất bại mang tính hệ thống này gây thiệt hại hàng trăm tỷ USD mỗi năm do năng suất lao động suy giảm và chi phí y tế gia tăng. Tuy nhiên, đây cũng là một cơ hội vẫn còn bỏ ngỏ: mỗi 1 USD đầu tư vào hệ thống vệ sinh mang lại lợi ích kinh tế gấp 5 lần.

Thành tựu của LIXIL là kết quả của việc cung cấp hơn 10 triệu sản phẩm nhà vệ sinh và rửa tay SATO tại 59 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thông qua việc xây dựng một mô hình kinh doanh xã hội và phục vụ các cộng đồng chưa được tiếp cận đầy đủ bằng các giải pháp vệ sinh sáng tạo với chi phí hợp lý, SATO của LIXIL đã thành công trong việc phát triển thị trường vệ sinh tại châu Phi và châu Á. SATO chủ yếu phục vụ khu vực châu Phi cận Sahara và Nam Á, Đông Nam Á, không chỉ tiếp cận các hộ gia đình mà còn mở rộng tác động tại cộng đồng thông qua các cơ sở ngoài hộ gia đình thiết yếu như trường học, cơ sở y tế và gần đây nhất là trong các bối cảnh nhân đạo như trại tị nạn.

Ông Kinya Seto - Tổng Giám đốc của LIXIL, cho biết: “Việc tiếp cận được 103 triệu người không phải là đích đến cuối cùng, mà là minh chứng mạnh mẽ cho vai trò thiết yếu của khu vực tư nhân trong việc giải quyết những vấn đề toàn cầu cấp bách”.

Ông Seto chia sẻ, LIXIL được biết đến với các đổi mới cao cấp, và các giải pháp SATO được chọn lựa bởi chi phí phải chăng. Thông qua mô hình kinh doanh xã hội, LIXIL giải quyết các thách thức về điều kiện vệ sinh và vệ sinh cá nhân trên quy mô lớn - không chỉ cải thiện sức khỏe mà còn trao cho các gia đình sự an toàn và an tâm mà họ xứng đáng có được để xây dựng sinh kế và phát triển bền vững.

Sức mạnh của sự hợp tác

Thông qua việc hợp tác với nhiều đối tác đa dạng - bao gồm chính phủ, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ (NGO) và khu vực tư nhân - LIXIL tập trung vào việc xây dựng các thị trường vệ sinh bền vững và có khả năng chống chịu tại các nền kinh tế toàn cầu và khu vực nông thôn trên toàn cầu. Một nền tảng quan trọng trong tiến trình này là quan hệ đối tác ‘Make a Splash!’ với UNICEF - quan hệ đối tác tạo giá trị chung toàn cầu đầu tiên của UNICEF trong lĩnh vực nước, vệ sinh và vệ sinh cá nhân (WASH), đồng thời cũng là quan hệ đối tác đầu tiên thuộc loại này giữa UNICEF và một doanh nghiệp Nhật Bản.

Sự hợp tác này kết hợp chuyên môn của LIXIL trong phát triển sản phẩm và chuỗi cung ứng với thế mạnh của UNICEF trong triển khai các chương trình vệ sinh và thay đổi hành vi thông qua giáo dục cộng đồng. Quan hệ đối tác này đang góp phần xây dựng một hệ sinh thái bền vững và tự vận hành, bao gồm các doanh nhân địa phương, thợ xây, nhân viên y tế cộng đồng, nhà sản xuất và nhà bán lẻ, nhằm đảm bảo điều kiện vệ sinh cho tất cả mọi người.

Hướng tới tương lai: Nâng tầm tham vọng đến năm 2030

Bà Erin McCusker - Trưởng bộ phận SATO, chia sẻ: “Đạt được mốc 103 triệu người là một cột mốc quan trọng, đại diện cho tác động tích cực đến từng cá nhân và cộng đồng, đồng thời cũng là một điểm chuyển tiếp then chốt. Mục tiêu toàn cầu về tiếp cận vệ sinh an toàn cho tất cả mọi người vào năm 2030 đòi hỏi tốc độ hành động chưa từng có. Chúng tôi xem vệ sinh là nền tảng cho việc đạt được nhiều mục tiêu phát triển khác”.

Theo chia sẻ của bà McCusker, đến năm 2030, LIXIL sẽ tiếp tục củng cố cam kết mang lại những đổi mới từ khu vực tư nhân và các mô hình dựa trên thị trường - yếu tố then chốt để hiện thực hóa những ngôi nhà tốt hơn cho tất cả mọi người, ở mọi nơi.

Thông tin chi tiết về các sáng kiến của LIXIL trong lĩnh vực cải thiện điều kiện vệ sinh tại: https://shorturl.at/Jc28C

(Nguồn: LIXIL)