Công an TP Quảng Ninh đã phát hiện, xử lý hành vi vận chuyển, đổ thải và chôn lấp trái phép khoảng 300 tấn chất thải công nghiệp tại nhiều địa điểm trên địa bàn xã Thống Nhất.

Ngày 19/10, Công an TP Quảng Ninh cho biết đã khởi tố 2 đối tượng về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”.

Cụ thể, tại khu vực dự án khu đô thị Bắc Cầu Bang, xã Thống Nhất, hàng chục tấn chất thải công nghiệp bị chôn lấp trái phép dưới lớp đất mỏng. Khi máy xúc bóc từng lớp đất phát hiện khoảng 40 tấn xỉ nhôm. Quá trình bóc xúc, khói bốc lên từ các đống chất thải kèm theo mùi khét đặc trưng.

Hiện trường các đối tượng chôn lấp chất thải. Ảnh: Công an TP Quảng Ninh

Theo tài liệu điều tra, Trần Văn Trung (SN 1985, trú tại phường Hà Lầm, Quảng Ninh) là một trong những đối tượng chính liên quan đến hoạt động đổ thải trái phép.

Trước đó, Trung bị bắt quả tang khi đang đổ trái phép hơn 20 tấn chất thải tại địa bàn xã Thống Nhất. Số chất thải này được vận chuyển từ các cơ sở sản xuất ngoài tỉnh về Quảng Ninh để xử lý trái quy định.

Để tổ chức hoạt động, Trung thuê một kho xưởng rộng khoảng 1.000m² tại khu vực dự án Khu đô thị Bắc Cầu Bang làm nơi tập kết xỉ nhôm. Lợi dụng thời điểm đêm tối, đối tượng sử dụng xe ben vận chuyển chất thải đến nhiều địa điểm để đổ, san gạt và chôn lấp nhằm che giấu hành vi vi phạm.

Kho xưởng các đối tượng thuê làm nơi tập kết. Ảnh: Công an TP Quảng Ninh

Làm việc với cơ quan chức năng, Trung khai nhận đã tiếp nhận chất thải từ người khác, sau đó vận chuyển đi đổ tại nhiều vị trí; có trường hợp thuê máy xúc để san lấp, che phủ chất thải.

Mỗi chuyến vận chuyển có khối lượng khoảng 20 tấn, Trung nhận khoảng 20 triệu đồng từ các cá nhân, tổ chức thuê xử lý chất thải. Hoạt động này được xác định diễn ra từ đầu tháng 4/2026.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định tổng khối lượng chất thải công nghiệp bị phát hiện đổ thải, chôn lấp trái phép trong vụ án ước tính khoảng 300 tấn tại nhiều địa điểm trên địa bàn xã Thống Nhất.

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