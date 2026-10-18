Đối tượng Sun Yupeng (quốc tịch Trung Quốc) - chồng cũ của TikToker Hằng Du Mục, vừa bị Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp".

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Ngày 18/10, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Sun Yupeng (Tôn Bằng, SN 1976, quốc tịch Trung Quốc) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, quy định tại khoản 2 Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định và lệnh đối với Sun Yupeng (tức Tôn Bằng). Ảnh: CACC

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và mệnh lệnh của Ban Giám đốc Công an TPHCM về mở cao điểm đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ, Phòng Cảnh sát kinh tế đã chủ động nắm tình hình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện Sun Yupeng có hành vi lợi dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để kinh doanh sản phẩm táo đỏ. Được biết, Sun Yupeng là chồng cũ của Nguyễn Thị Thái Hằng (thường gọi là TikToker Hằng Du Mục).

Theo hồ sơ điều tra, nhãn hiệu “Hằng Du Mục” đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho ông Nguyễn Công Hảo (Giám đốc Công ty TNHH Hằng Du Mục). Ông Hảo sau đó giao cho con gái ruột là Nguyễn Thị Thái Hằng trực tiếp kinh doanh, bán hàng qua ứng dụng TikTok.

Tang vật hàng hóa mà cơ quan công an thu giữ. Ảnh: CACC

Từ năm 2022, Sun Yupeng cùng Nguyễn Thị Thái Hằng hợp tác nhập khẩu và kinh doanh mặt hàng táo đỏ. Sun Yupeng biết rõ ông Hảo là chủ sở hữu hợp pháp của nhãn hiệu “Hằng Du Mục” và bản thân không được phép chuyển giao, chuyển nhượng, ủy quyền cho bên thứ ba hoặc sử dụng nhãn hiệu ngoài phạm vi cho phép nếu chưa có sự đồng ý của chủ sở hữu.

Tuy nhiên, sau khi ly hôn với Nguyễn Thị Thái Hằng, lợi dụng độ nhận diện của thương hiệu “Hằng Du Mục” đối với người tiêu dùng, Sun Yupeng đã tự ý thành lập Công ty Dịch Dương để kinh doanh riêng sản phẩm táo đỏ mang nhãn hiệu này mà không được sự đồng ý của ông Hảo.

Tiến hành khám xét kho hàng của Công ty Dịch Dương tại địa chỉ số 45 Tân Sơn (phường Tân Sơn, TPHCM) do Sun Yupeng làm người đại diện pháp luật, Cơ quan Công an đã phát hiện, thu giữ 28.794 kg táo đỏ mang thương hiệu “Hằng Du Mục” xuất xứ Trung Quốc. Toàn bộ số hàng hóa này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, ước tính trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng khẳng định xử lý nghiêm minh, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", bất kể người vi phạm là công dân Việt Nam hay người nước ngoài.