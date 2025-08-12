Quảng Trị:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức phiên đấu giá 18 thửa đất thuộc Khu đất 7C, Quy hoạch chi tiết Khu dân cư phía Nam đường Trần Hưng Đạo, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị (thuộc phường Nam Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cũ).

Các thửa đất được đưa ra đấu giá lần này có diện tích từ 48,3m2 đến 183,5m2, giá khởi điểm mỗi thửa từ gần 794 triệu đến hơn 3 tỷ đồng. Có 181 người tham dự phiên đấu giá, với 611 phiếu trả giá.

Tất cả các thửa đất được đấu giá thành công, tổng số tiền thu về gần 86 tỷ đồng, cao hơn gần 57 tỷ so với giá khởi điểm.

Kết quả này khiến nhiều người ngạc nhiên vì giá trúng quá cao. Đặc biệt, thửa đất ký hiệu C17 (thửa số 266, tờ bản đồ số 37) có diện tích 104,8m2, giá khởi điểm chỉ hơn 2 tỷ nhưng giá trúng lên gần 7,7 tỷ đồng, gấp 3,72 lần giá ban đầu. Giá mỗi mét vuông của thửa đất này tương đương 73 triệu đồng.

Đa số các thửa đất còn lại giá trúng đều cao gấp từ 2 đến 2,7 lần khởi điểm.

18 thửa đất ở khu dân cư phía nam đường Trần Hưng Đạo, phường Đồng Hới được đấu thành công, thu về gần 86 tỷ. Ảnh: Hải Sâm

Giá đất này khiến nhiều người, nhất là người dân ở tỉnh Quảng Trị cũ ra tỉnh Quảng Trị mới làm việc, rất lo lắng. “Với mức sống của cán bộ công chức xa nhà, giá đất cao khiến chúng tôi khó mua nổi để định cư lâu dài tại đây”, một người cho hay.

Theo ông Phạm Lê Sơn, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị, các lô đất này nằm ở vị trí đắc địa, ngay trung tâm phường nên đã thu hút đông đảo khách hàng đăng ký tham gia và trả giá cao.

Trước đó, giữa tháng 6, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (cũ) đã đưa 36 lô đất thuộc địa bàn phường Hải Thành, phường Bắc Nghĩa và xã Bảo Ninh, với diện tích từ 94,7m2 đến 337,1m2 mỗi thửa ra đấu giá.

Giá khởi điểm dao động từ 568,2 triệu đồng đến hơn 6,7 tỷ đồng/thửa. Buổi đấu giá thu hút hơn 300 người với trên 700 bộ hồ sơ.

Hầu hết lô đất đưa ra đấu giá đợt đó đều có giá trúng cao từ 3 đến 4 lần so với giá khởi điểm.

Việc nhiều người trúng thầu ngay sau đó rao bán lại với giá chênh lệch lớn trên mạng xã hội, làm dấy lên lo ngại về làn sóng “lướt sóng”, đầu cơ và nguy cơ hình thành bong bóng bất động sản.

Thời điểm đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Bình (cũ) đã phải tạm dừng tổ chức đấu giá đất để xin ý kiến chỉ đạo từ UBND tỉnh.