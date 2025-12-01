Theo Hội đồng Giám khảo, chất lượng bài dự thi năm nay cho thấy sự trưởng thành đáng kể của thí sinh ở cả tư duy, phương pháp và kỹ thuật. Nhiều đội thi lựa chọn những bài toán sát với thực tế, có luận cứ rõ ràng và định hướng ứng dụng cụ thể. Một số dự án đã hoàn thiện bản demo với giao diện chỉn chu, thể hiện sự đầu tư nghiêm túc trong lập trình và triển khai mô hình AI.

Đặc biệt, Vòng Chung kết trực tiếp ngày 6 - 7/12/2025 hứa hẹn mang đến bầu không khí tranh tài sôi nổi với những phần thi được chuẩn bị kỹ lưỡng. Đây là dịp để các đội thể hiện trọn vẹn năng lực, từ sáng tạo ý tưởng, tư duy lập trình đến khả năng bảo vệ giải pháp trước Hội đồng Giám khảo. Trong khuôn khổ này, 22 đội thi được phân chia theo từng ngày, bảo đảm mỗi đội có đủ thời lượng trình bày một cách công bằng và đầy đủ.

Thông tin mới nhất về cuộc thi sẽ được liên tục cập nhật trên fanpage và website của VLAB Innovation, Báo VietNamNet, đồng thời gửi trực tiếp qua email đến thí sinh.

Dưới đây là danh sách 22 thí sinh/đội thi đã vượt qua vòng trực tuyến và chính thức góp mặt tại Vòng Chung kết:

