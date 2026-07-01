Đáng chú ý cả 22 nhà đầu tư đều sở hữu trên 1% vốn điều lệ sau phát hành, thuộc diện phải công bố thông tin về danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ, theo quy định của Luật các TCTD.
Trong số 22 nhà đầu tư, có 10 nhà đầu tư sở hữu từ 4,7% đến 4,9% vốn điều lệ, đều dưới ngưỡng 5% vốn điều lệ nên chưa phải là cổ đông lớn.
Bà Lê Thị Thu Hằng là nhà đầu tư sở hữu nhiều cổ phiếu nhất sau phát hành với hơn 145,6 triệu cổ phiếu, tương đương 4,9% vốn điều lệ.
Tiếp đến là các cổ đông Nguyễn Minh Anh, Nguyễn Thị Hoàng Yến, Vũ Thị Tuyến, Vương Khả Huấn và Vương Khả Nguyện, mỗi người sở hữu hơn 145,3 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,9% vốn điều lệ.
Đợt phát hành cũng có sự tham gia của nhiều lãnh đạo NCB. Trong đó, bà Bùi Thị Thanh Hương, Chủ tịch HĐQT NCB, sở hữu hơn 140,38 triệu cổ phiếu, tương đương 4,7% vốn điều lệ; ông Dương Thế Bằng, Thành viên HĐQT NCB, nắm giữ hơn 145,3 triệu cổ phiếu (4,964%).
Bà Hoàng Thu Trang, Phó chủ tịch HĐQT NCB, và bà Phạm Thị Hiền, Phó trưởng Ban kiểm soát NCB, cùng sở hữu 45 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,5% vốn điều lệ mỗi người. Ông Nguyễn Việt Sơn, thành viên Ban kiểm soát NCB, sở hữu hơn 34,7 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,1% vốn điều lệ.
Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo chấp thuận kết quả chào bán 1 tỷ cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu của NCB cho 22 nhà đầu tư chuyên nghiệp.
Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 10.000 tỷ đồng, NCB chính thức tăng vốn điều lệ từ gần 19.280 tỷ đồng lên 29.280 tỷ đồng, hoàn thành tăng vốn sớm hơn 3 năm so với lộ trình tại phương án cơ cấu lại.
Đây là lần tăng vốn thứ tư liên tiếp trong vòng 5 năm (2021-2026), đánh dấu đợt tăng vốn lớn nhất trong lịch sử ngân hàng này. So với năm 2021, vốn điều lệ của NCB đã tăng gấp hơn 7 lần - thuộc nhóm ngân hàng tăng vốn mạnh nhất Việt Nam trong 5 năm qua.
Với quy mô vốn mới, NCB chính thức gia nhập nhóm ngân hàng có quy mô vốn điều lệ trên 20.000 tỷ đồng
|
NCB cũng vừa công bố thông tin về việc bổ nhiệm 2 Phó Tổng Giám đốc là bà Đào Mai Hương và bà Nguyễn Thị Thúy.
Bà Đào Mai Hương có hơn 21 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp lớn như: Ngân hàng TMCP Quân đội, Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei, Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện - PTF. Bà Hương hiện là Giám đốc Khối Quản lý tín dụng tại NCB.
Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thúy là Giám đốc Khối Quản trị Tài chính của NCB. Với hơn 22 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính, bà đã đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao tại các tổ chức tín dụng và tài chính như Holborn Capital Partners, Deutsche Bank Việt Nam, Hong Leong Bank Việt Nam, OCB, HSBC Việt Nam và Ernst & Young Việt Nam.