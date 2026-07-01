Đáng chú ý cả 22 nhà đầu tư đều sở hữu trên 1% vốn điều lệ sau phát hành, thuộc diện phải công bố thông tin về danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ, theo quy định của Luật các TCTD.

Trong số 22 nhà đầu tư, có 10 nhà đầu tư sở hữu từ 4,7% đến 4,9% vốn điều lệ, đều dưới ngưỡng 5% vốn điều lệ nên chưa phải là cổ đông lớn.

Bà Lê Thị Thu Hằng là nhà đầu tư sở hữu nhiều cổ phiếu nhất sau phát hành với hơn 145,6 triệu cổ phiếu, tương đương 4,9% vốn điều lệ.

Tiếp đến là các cổ đông Nguyễn Minh Anh, Nguyễn Thị Hoàng Yến, Vũ Thị Tuyến, Vương Khả Huấn và Vương Khả Nguyện, mỗi người sở hữu hơn 145,3 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,9% vốn điều lệ.

Đợt phát hành cũng có sự tham gia của nhiều lãnh đạo NCB. Trong đó, bà Bùi Thị Thanh Hương, Chủ tịch HĐQT NCB, sở hữu hơn 140,38 triệu cổ phiếu, tương đương 4,7% vốn điều lệ; ông Dương Thế Bằng, Thành viên HĐQT NCB, nắm giữ hơn 145,3 triệu cổ phiếu (4,964%).

Danh sách các nhà đầu tư vừa mua 1 tỷ cổ phiếu NCB. Nguồn: NCB.

Bà Hoàng Thu Trang, Phó chủ tịch HĐQT NCB, và bà Phạm Thị Hiền, Phó trưởng Ban kiểm soát NCB, cùng sở hữu 45 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,5% vốn điều lệ mỗi người. Ông Nguyễn Việt Sơn, thành viên Ban kiểm soát NCB, sở hữu hơn 34,7 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,1% vốn điều lệ.

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo chấp thuận kết quả chào bán 1 tỷ cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu của NCB cho 22 nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 10.000 tỷ đồng, NCB chính thức tăng vốn điều lệ từ gần 19.280 tỷ đồng lên 29.280 tỷ đồng, hoàn thành tăng vốn sớm hơn 3 năm so với lộ trình tại phương án cơ cấu lại.

Đây là lần tăng vốn thứ tư liên tiếp trong vòng 5 năm (2021-2026), đánh dấu đợt tăng vốn lớn nhất trong lịch sử ngân hàng này. So với năm 2021, vốn điều lệ của NCB đã tăng gấp hơn 7 lần - thuộc nhóm ngân hàng tăng vốn mạnh nhất Việt Nam trong 5 năm qua.

Với quy mô vốn mới, NCB chính thức gia nhập nhóm ngân hàng có quy mô vốn điều lệ trên 20.000 tỷ đồng