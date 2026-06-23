Theo đó, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) vẫn là cổ đông lớn nhất với tỷ lệ nắm giữ 6,537% vốn điều lệ của LPBank. Tỷ lệ này tương đương 195.286.044 cổ phần của ngân hàng.

Đáng chú ý, danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ LPBank xuất hiện một gương mặt mới là ông Phạm Nhật Vượng.

Tỷ lệ cổ phần nắm giữ của ông Vượng tại LPBank là 4,894%, tương đương 146.200.000 cổ phần.

So với kỳ báo cáo gần nhất, LPBank đã bổ sung ông Phạm Nhật Vượng vào danh sách cổ đông sở hữu từ 1% cổ phần.

Ngoài ông Phạm Nhật Vượng và VNPost, không có cổ đông nào tại LPBank sở hữu trên 1% vốn điều lệ của nhà băng này.

Tính đến hiện tại, LPBank có vốn điều lệ xấp xỉ 30.000 tỷ đồng.

Việc các tổ chức tín dụng công bố thông tin định kỳ về danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ được áp dụng theo quy định tại khoản 5 Điều 49 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2024, có hiệu lực từ 01/7/2024.