Điểm nhấn của buổi lễ là khoảnh khắc ông L.N.X., khách hàng giao dịch tại Chi nhánh TP. Huế, nhận Giải Đặc biệt Ngựa Vàng Ký trị giá 10 lượng vàng SJC. Đây là giải thưởng cao nhất của chương trình, cùng với hàng triệu mã số dự thưởng được phát hành và hàng trăm giải thưởng vàng được trao đến khách hàng trên toàn quốc.

Vikki Digital Bank trao giải đặc biệt 10 lượng vàng SJC cho gia đình khách hàng L.N.X., đến từ Vikki Digital Bank Chi Nhánh TP. Huế

Bày tỏ niềm xúc động khi trở thành chủ nhân Giải Đặc biệt của chương trình, ông L.N.X cho biết, đây là 1 kỷ niệm đặc biệt của gia đình ông khi Vikki Digital Bank tổ chức lễ trao giải đúng ngày sinh nhật của vợ ông. “Theo tôi, lãi suất giữa các ngân hàng có thể chênh lệch đôi chút, nhưng điều quan trọng hơn là sự tận tâm, cách phục vụ và cảm giác an tâm mà Vikki Digital Bank mang lại cho khách hàng”, ông nói.

Vikki Digital Bank trao giải Nhất 1 lượng vàng SJC cho khách hàng

Ông B.D.X - khách hàng Vikki Digital Bank Chi nhánh Gò Vấp, đạt Giải Nhất thì cho biết đây là 1 điều bất ngờ, 1 niềm vui lớn. “Gửi tiết kiệm với lãi suất tốt, lại còn nhận được giải thưởng giá trị. Chắc chắn tôi sẽ tiếp tục gửi tiết kiệm, sử dụng các dịch vụ của Vikki và đồng hành với chương trình Tiết Kiệm Vikki - Trúng Bóng Vàng Ký”, ông nhấn mạnh.

Vikki Digital Bank trao giải Nhì 5 chỉ vàng SJC cho khách hàng

Cũng với niềm vui trúng giải Nhì, ông N.A.X - khách hàng Vikki Digital Bank Chi nhánh Quận 1, nói: "Phần thưởng này tôi muốn dành tặng mẹ như một món quà tri ân vì những hy sinh dành cho gia đình. Tôi cũng mong nhiều khách hàng sẽ lựa chọn Vikki Digital Bank bởi đây là nơi gửi tiết kiệm an toàn, lãi suất hấp dẫn và thường xuyên có những chương trình ý nghĩa dành cho khách hàng".

Vikki Digital Bank trao giải Ba 02 chỉ VÀNG SJC cho khách hàng

Ông V.V.X - khách hàng Vikki Digital Bank Phòng giao dịch Tây Hồ, đạt Giải Ba cũng vỡ òa cảm xúc khi nghe tin nhận giải thưởng, cho rằng đây không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là một kỷ niệm rất đẹp đối với tôi và gia đình. Ông nói: “Điều khiến tôi luôn lựa chọn Vikki Digital Bank là sự an toàn, minh bạch cùng phong cách phục vụ tận tâm của đội ngũ nhân viên, tôi sẽ tiếp tục gửi tiết kiệm tại Vikki Digial Bank".

Ông Bùi Minh Hải - Giám đốc Ngân hàng Bán lẻ Vikki Digital Bank phát biểu tại Lễ trao giải cuối kỳ Tiết kiệm Vikki - Trúng Ngựa Vàng Ký

Sau thời gian triển khai, chương trình Tiết kiệm Vikki - Trúng Ngựa Vàng Ký đã ghi nhận sức lan tỏa mạnh mẽ với hơn 30 triệu mã số dự thưởng được phát hành, thu hút hàng trăm nghìn khách hàng tham gia gửi tiết kiệm. Hàng trăm giải thưởng vàng cùng hàng nghìn quà tặng đã được trao trong suốt chương trình, góp phần tạo nên một mùa tiết kiệm sôi động, uy tín và giàu cảm xúc.

Lan tỏa mùa tiết kiệm sinh lời, trúng lớn

Vikki Digital Bank chính thức khai cuộc chương trình Tiết kiệm Vikki - Trúng Bóng Vàng Ký chào đón mùa bóng đá sôi động với tinh thần chiến thắng, đoàn kết và bứt phá. Chương trình diễn ra từ nay đến ngày 31/10/2026. Với số tiền gửi chỉ từ 20 triệu đồng, khách hàng có thể tham gia chương trình dễ dàng trên App Vikki Digital Bank hoặc tại 212 điểm hẹn tài chính trên toàn quốc. Không chỉ an tâm tích lũy và sinh lời hiệu quả, khách hàng còn có cơ hội sở hữu Giải Đặc biệt Bóng Vàng Ký trị giá 10 lượng vàng SJC 999.9 cùng hàng trăm nghìn giải thưởng được trao trong suốt chương trình.

Đặc biệt, chương trình Tiết kiệm Vikki - Trúng Ngựa Vàng Ký còn đánh dấu cột mốc Vikki Digital Bank trở thành Ngân hàng chính thức của ASEAN Championship 2026. Đây là bước tiến thể hiện tinh thần tiên phong, khát vọng đồng hành cùng các sự kiện thể thao lớn của khu vực, đồng thời lan tỏa cảm hứng tích lũy, bứt phá và chinh phục những mục tiêu tài chính của mỗi khách hàng.

(Nguồn: Vikki Digital Bank)