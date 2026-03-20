Tích tiểu thành đại từ tiết kiệm

Gửi tiết kiệm tích lũy hay tiết kiệm gửi góp là một hình thức gửi tiền tiết kiệm linh hoạt, cho phép người gửi có thể gửi thêm tiền vào tài khoản tiết kiệm bất cứ lúc nào trong suốt kỳ hạn gửi.

Khi có khoản tiền nhàn rỗi, khách hàng có thể gửi thêm vào tài khoản để gia tăng tích lũy và lợi nhuận. Hình thức này trở nên thuận tiện hơn khi thực hiện trực tuyến qua ứng dụng ngân hàng.

Với sản phẩm này, nhiều người chọn gửi định kỳ hằng tháng vào tài khoản. Mỗi tháng khách hàng sẽ trích một khoản tiền gửi thêm vào tài khoản tích lũy đã mở.

Đối với các sản phẩm tiết kiệm không cho phép gửi thêm tiền vào tài khoản tiết kiệm đã có, nghĩa là mỗi lần gửi tiết kiệm khách hàng cần tạo một tài khoản mới, ngân hàng sẽ áp dụng công thức tính lãi suất sau:

Tiền lãi = Số tiền gửi x lãi suất (%năm) x số ngày gửi/365.

Đối với các sản phẩm cho phép khách hàng gửi thêm tiền vào tài khoản tiết kiệm đã có, lãi suất tiết kiệm sẽ được tính theo công thức sau:

Tiền lãi = (A1 + A2 +... + An) x T/365

Trong đó: “A1, A2... An” là số dư cuối mỗi ngày. “T” là lãi suất gửi tiết kiệm (%năm). “n” là số ngày trong kỳ hạn gửi.

Ví dụ:

Nếu gửi tiền tiết kiệm hàng tháng tại ngân hàng với số tiền 100.000.000 đồng trong kỳ hạn 3 tháng từ (1/1/2026 đến 31/3/2026), lãi suất là 6%/năm.

Nếu sản phẩm gửi không cho phép gửi thêm tiền vào tài khoản, số tiền lãi nhận được sau 3 tháng sẽ là: 100.000.000 x 6%/năm x 89/365 = 1.463.014 đồng.

Nếu gửi sản phẩm tiết kiệm tích lũy hay các sản phẩm cho phép gửi thêm tiền vào tài khoản tiết kiệm đã có và giả sử mỗi ngày gửi thêm vào tài khoản 100.000 đồng, khoản lãi nhận được mỗi ngày sẽ được tính toán như sau:

Ngày đầu tiên: Tiền lãi = 100.000.000 x 6%/365 = 16.438 đồng

Ngày thứ 2: Tiền lãi = 100.100.000 x 6%/365 = 16.455 đồng

Ngày thứ 3: Tiền lãi = 100.200.000 x 6%/365 = 16.471 đồng

Ảnh minh họa: Nam Khánh

Tương tự như vậy, áp dụng cho đến ngày cuối cùng của kỳ hạn. Số tiền lãi được hưởng sẽ là số tiền cộng dồn của mỗi ngày.

Theo khuyến nghị của ngân hàng, trước khi quyết định chọn ngân hàng để gửi tiền tiết kiệm hằng tháng, để đảm bảo an toàn và mang lại hiệu quả, khách hàng cần xem xét dựa trên một số tiêu chí như: Lãi suất cao; độ uy tín của ngân hàng; sự đa dạng sản phẩm và hình thức gửi tiết kiệm; mạng lưới chi nhánh; dịch vụ chăm sóc khách hàng; các chương trình ưu đãi...

Mẹo gửi tiết kiệm hằng tháng cho người thu nhập thấp

Tiết kiệm tích lũy hay tiết kiệm gửi góp phù hợp với mọi đối tượng khách hàng, ngay cả với những người có thu nhập không cao.

Sản phẩm này không đem lại lãi suất tiết kiệm cao nhất cho người gửi, nhưng với người có nguồn thu nhập nhỏ lẻ và không ổn định, đây lại là một sản phẩm phù hợp giúp chủ động phân chia và tách bạch giữa tiền dùng để chi tiêu và tiền dùng để tiết kiệm mà không cần mở quá nhiều tài khoản tiết kiệm nhỏ lẻ.

Theo khuyến nghị ngân hàng, khi lượng tiền còn nhỏ lẻ, khách hàng nên sử dụng tiết kiệm gửi góp để linh hoạt chủ động mà vẫn có lãi. Khi đã dồn được một khoản lớn hơn, thì sẽ chuyển khoản đó sang gửi tiết kiệm một lần để hưởng lãi suất cao hơn.

Một số mẹo nhỏ được ngân hàng chia sẻ là nên chọn kỳ hạn phù hợp với kế hoạch tương lai. Thông thường kỳ hạn càng dài lãi suất sẽ càng cao, nhưng nếu rút trước hạn thì sẽ phải hưởng lãi suất không kỳ hạn (từ 0,1-0,5%/năm tùy ngân hàng).

Vì vậy, nên chia tiền gửi thành nhiều tài khoản với kỳ hạn khác nhau để khi cần tiền đột xuất vẫn có thể linh hoạt rút tiền mà không cần tất toán trước hạn.

Gửi tiền tiết kiệm trực tuyến đang là xu hướng được nhiều người dùng lựa chọn vì sự tiện lợi, nhanh chóng. Thêm vào đó, các ngân hàng cũng thường xuyên triển khai các chương trình ưu đãi khi gửi tiết kiệm trên kênh tiết kiệm trực tuyến.

Ngoài ra, một mẹo nhỏ cho người gửi tiền là thường xuyên theo dõi các kênh ưu đãi của ngân hàng, tận dụng những chương trình ưu đãi hấp dẫn khi gửi tiền.